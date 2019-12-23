Sau 30 năm ‘Phạm Công Cúc Hoa’ lên sóng, Lý Hùng lần đầu tiết lộ về tin đồn tình cảm với Diễm Hương

Hậu trường 23/12/2019 11:54

Mới đây, nam diễn viên Lý Hùng đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về tin đồn “phim giả tình thật” cách đây 30 năm với Diễm Hương.

Năm 1989, bộ  phim “Phạm Công Cúc Hoa” do Lý HùngDiễm Hương đóng chính từng được khán giả vô cùng yêu thích. Thời điểm đó, cả hai từng bị đồn “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, mãi cho đến tận bây giờ, khúc mắc này của khán giả mới được chính người trong cuộc giải đáp.

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Lý Hùng và Diễm Hương trong 'Phạm Công Cúc Hoa' - Ảnh: Internet

Xuất hiện trên một chương trình giải trí gần đây, nam diễn viên Lý Hùng lần đầu lên tiếng về tin đồn tình cảm với “đệ nhất mỹ nhân điện ảnh” một thời. Theo đó, Lý Hùng khẳng định mối quan hệ giữa anh và Diễm Hương chỉ là bạn bè, đồng thời đã rất lâu chưa gặp lại cô.

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Lý Hùng cho biết anh và Diễm Hương chỉ là bạn bè - Ảnh: Internet

Kể lại chuyện xưa, Lý Hùng cho biết: “Đi diễn ở đâu khán giả cũng nói sao không dắt vợ theo, mình nói chưa vợ nhưng ai cũng nói Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà. Nhưng thực sự hai người không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi”.

Tuy nhiên, khi bị nghệ sĩ Hồng Vân đặt câu hỏi hoài nghi về tình cảm dành cho Diễm Hương thì phản ứng của Lý Hùng có phần ngại ngùng. Nam diễn viên cho biết trong một cảnh quay năm xưa, anh từng hôn Diễm Hương lâu hơn bình thường và bị cô đẩy ra. Câu chuyện này của Lý Hùng khiến những khách mời có mặt tại chương trình nghi ngờ anh có tình ý với bạn diễn.

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Lý Hùng kể về nụ hôn với Diễm Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau hơn 30 năm, cuộc sống của hai nhân vật chính của “Phạm Công Cúc Hoa” vẫn được người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, cả hai khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

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Từ khóa:   Lý Hùng Hồng Vân Diễm Hương

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