Hé lộ cuộc sống hiện tại của Diễm Hương - 'Đệ nhất mỹ nhân' của màn ảnh Việt thập niên 1990

Nữ diễn viên Diễm Hương sinh năm 1970, được xem “đệ nhất mỹ nhân” của màn ảnh Việt thập niên 1990. Không chỉ sở hữu nhan sắc “băng thanh ngọc khiết”, cô còn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng qua các bộ phim như: Những nẻo đường phù sa, Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, Nước mắt học trò, Phạm Công Cúc Hoa, Vòng vây tội lỗi…

Mới đây, hình ảnh của Diễm Hương bất ngờ xuất hiện trên một chương trình truyền hình khiến ai nấy đều bồi hồi nhớ đến thời hoàng kim của cô cách đây hơn 20 năm.

Được biết sau khi rút lui khỏi làng giải trí , Diễm Hương đã cùng chồng ra nước ngoài định cư. Từ đó trở đi, những thông tin về nữ diễn viên vô cùng hiếm hoi và hầu như khán giả không ai biết về cuộc sống hiện tại của cô.

Hình ảnh thưở đôi mươi của Diễm Hương - Ảnh: Internet

Nhắc đến Diễm Hương, nghệ sĩ Hồng Vân hào hứng kể lại: “Cô ấy nhìn hiền như vậy ha nhưng lại cực kỳ nhắng nhít. Chính ra Việt Trinh lại không nhắng nhít bằng Diễm Hương”. Hồng Vân còn cho biết Diễm Hương cũng rất điệu đà, mỗi lần bước ra sân khấu cô luôn dành cả tiếng để ngắm mình trước gương.

Trong trí nhớ của Hồng Vân, Diễm Hương là một cô gái nhắng nhít và điệu đà - Ảnh: Internet

Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, MC Quyền Linh cho biết anh từng rất hâm mộ Diễm Hương nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn cô: “Diễm Hương là kí ức của hàng triệu học sinh, sinh viên ngày xưa. Thời đó, Diễm Hương nổi như cồn, giống như niềm tin, khát vọng. Mỗi lần Diễm Hương xuất hiện là không còn chỗ đứng, chen chân vào nhau để được thấy cô ấy”.

Khi được MC Lại Văn Sâm hỏi về cuộc sống hiện tại của “đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh Việt năm nào, Quyền Linh cho biết giờ đây cô đã là mẹ của 4 đứa con. Theo đó, Diễm Hương đang cùng gia đình sinh sống tại Malaysia.

MC Quyền Linh tiết lộ cuộc sống hiện tại của Diễm Hương - Ảnh: Internet

Cách đây vài tháng, Quyền Linh có dịp gặp lại Diễm Hương khi cô trở về Việt Nam. Anh cho biết: “Diễm Hương bây giờ đã có 4 người con, to gấp đôi, mặt vẫn xinh, mắt vẫn trong veo như vậy. Ngày xưa Diễm Hương gầy lắm, nhỏ xinh, bây giờ thì không hẳn là mập mà mũm mĩm”.

Chưa từng có ý định trở lại với nghệ thuật, Diễm Hương của hiện tại vẫn sống rất kín tiếng và hạnh phúc bên tổ ấm của mình.