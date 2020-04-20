Việt Trinh tiết lộ chân dung người mẹ vĩ đại của mình, thà nhịn ăn cũng quyết không để con dốt

Hậu trường 20/04/2020 13:35

Diễn viên Việt Trinh chia sẻ lại bức ảnh ngày thơ bé được mẹ ruột bế kèm tâm sự xúc động: "Con có phước lớn mới được làm con của mẹ”.

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Trinh bất ngờ chia sẻ bức ảnh kỷ niệm bên mẹ ruột ngày bé. "Người đẹp Tây Đô" viết kèm dòng tâm sự xúc động kể về người mẹ vĩ đại của đời mình.

Việt Trinh kể: "Tôi nhớ như in năm tôi 10 tuổi thấy má cực khổ quá, tôi đã trốn học theo các bạn cùng xóm đi lặt đậu phộng mướn cho người ta. Má biết má đi kêu về, vừa bắt tôi cúi xuống, vừa đánh vừa khóc và nói: 'Thà má nhịn ăn cũng được, để dành tiền cho con đi học. Chứ má không để con dốt'".

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Chân dung mẹ ruột của diễn viên Việt Trinh - Ảnh: FB

Cô gửi lời cảm ơn đến mẹ vì đã hi sinh để các con có cuộc sống tốt như hôm nay: "Giờ tôi mới hiểu cái chữ quan trọng như thế nào. Chúng con cảm ơn má đã hi sinh một đời cực khổ lo cho các con ăn học. Để các con có ngày hôm nay. Người mẹ vĩ đại của con. Con có phước mới được làm con của má. Ước gì kiếp sau và nhiều kiếp nữa vẫn được làm con của má. Con nhớ má lắm, má ơi".

Trước đó, nữ diễn viên từng đau lòng chia sẻ về sự ra đi của mẹ ruột. Ở bên cạnh bà những ngày cuối đời, cô chứng kiến các cơn đau tim hành hạ mẹ mình nhưng không thể làm được gì.

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Ở tuổi 48, Việt Trinh sống yên bình bên cậu con trai cưng chưa bao giờ lộ mặt - Ảnh: FB

Việt Trinh là con út trong một gia đình khá đông anh em tại TP. Hồ Chí Minh. Dù gia đình khó khăn nhưng "Nữ hoàng ảnh lịch" nhận được sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ ruột. Những năm 90, Việt Trinh từng là cái tên hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Hiện tại, dù không còn trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng tên tuổi của cô vẫn được khán giả quan tâm, yêu mến.

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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Việt Trinh hào hứng chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch cùng con trai Thiện Nhân đến người hâm mộ.

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