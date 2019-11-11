Khoe ảnh đi du lịch, Việt Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi con trai 11 tuổi ngày càng cao lớn

Hậu trường 11/11/2019 17:23

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Việt Trinh hào hứng chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch cùng con trai Thiện Nhân đến người hâm mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Việt Trinh hào hứng đăng tải loạt ảnh chụp cùng con trai Thiện Nhân trên đỉnh Fansipan kèm dòng trạng thái: "Mẹ con em đã chinh phục được". Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận thích thú trước sự dễ thương của hai mẹ con.

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Hình ảnh hai mẹ con nữ diễn viên Việt Trinh trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Được biết, hai mẹ con nữ diễn viên đang có chuyến du lịch ở Tây Bắc nhân dịp sinh nhật lần thứ 47 của Việt Trinh. Qua hình ảnh được chia sẻ, "người đẹp Tây Đô" diện trang phục thể thao trẻ trung khoe nhan sắc bị thời gian lãng quên đến người hâm mộ. Tuy nhiên, con trai Việt Trinh mới là nhân vật được chú ý nhất. Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng Thiện Nhân đã sở hữu vóc dáng cao lớn gần bằng mẹ. Nhiều người không khỏi tò mò về gương mặt của cậu bé.

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Con trai là tất cả của Việt Trinh - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên luôn giấu mặt con - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Trinh khoe con trên mạng xã hội, dẫu vậy cô chưa từng tiết lộ gương mặt của Thiện Nhân. Nữ diễn viên cho biết, việc giấu kín hình ảnh của con giúp cậu bé có cuộc sống bình yên, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ. 

Nữ diễn viên cũng từng tâm sự rằng, con trai chính là nguyên nhân khiến cô không dám đi bước nữa vì sợ con thiệt thòi: "Tôi khẳng định từ bây giờ đến nhắm mắt lìa đời, cũng không đủ tự tin để chung sống vợ chồng cùng một người đàn ông khác".

Việt Trinh đăng ảnh chụp với Lý Hùng 30 năm trước

Việt Trinh đăng ảnh chụp với Lý Hùng 30 năm trước

Nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh ngày ra mắt đoàn phim "Ngọc trong đá" vào năm 1991. Đây là bộ phim gắn liền tên tuổi của Việt Trinh.

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