Đường tình duyên trắc trở của Kim Tuyến: Kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, không nhận chu cấp của chồng cũ, con gái không muốn gặp cha

Hậu trường 09/02/2023 08:53

Dù thành công trên con đường nghệ thuật nhưng Kim Tuyến lại gặp khá nhiều trắc trở trên con đường tình duyên.

Kim Tuyến là một trong những cái tên quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam qua nhiều vai diễn trong các phim Mộng Phù Hoa, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Tuổi Thanh Xuân,.... Dù thành công trên con đường nghệ thuật, song nữ diễn viên lại gặp khá nhiều trắc trở trên con đường tình duyên.

Đường tình duyên trắc trở của Kim Tuyến: Kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, không nhận chu cấp của chồng cũ, con gái không muốn gặp cha - Ảnh 1
Kim Tuyến là một trong những cái tên quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam - Ảnh: Internet

Ít ai biết rằng, nữ diễn viên từng bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Theo đó Kim Tuyến lấy chồng năm 19 tuổi, tuy nhiên tới năm 21 tuổi, nữ diễn viên và chồng đã ly hôn. Kim Tuyến cho biết việc kết hôn với cô là quá nhanh và không có sự chuẩn bị kỹ càng. Sau này, cả hai rạn nứt vì không hợp nhau về tính cách.

Đường tình duyên trắc trở của Kim Tuyến: Kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, không nhận chu cấp của chồng cũ, con gái không muốn gặp cha - Ảnh 2
Kim Tuyến từng bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện đang là mẹ đơn thân - Ảnh: Internet

Nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ ở độ tuổi đôi mươi, Kim Tuyến từng trải lòng: "Thú thật mà nói, khoảng thời gian khó khăn nhất đối với phụ nữ đó là chuyện ly hôn bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí họ. Và việc quyết định ly hôn lại một lần nữa khẳng định họ là những người cực kỳ mạnh mẽ. Không phải ai cũng có can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng, dám đứng lên giải thoát cho chính mình".

Bản thân là người sớm yêu, kết hôn, trải qua đổ vỡ nhưng Kim Tuyến không có suy nghĩ sẽ cấm cản con mình nảy sinh tình cảm sớm. Cô rất ủng hộ nếu như người ấy của con tử tế, là con ngoan trò giỏi. Theo Kim Tuyến, nếu con thích một người bạn như vậy thì cũng có thể đây sẽ là “chất xúc tác” để con trở nên tích cực hơn: “Người ta nói ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’, nếu con mình được ở ‘gần đèn’ thì đáng lẽ mình phải cảm ơn ‘ánh sáng’ đó.”

Đường tình duyên trắc trở của Kim Tuyến: Kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, không nhận chu cấp của chồng cũ, con gái không muốn gặp cha - Ảnh 3
Trải qua đổ vỡ nhưng Kim Tuyến không có suy nghĩ sẽ cấm cản con mình nảy sinh tình cảm sớm - Ảnh: Internet

Ngoài việc ủng hộ, Kim Tuyến còn đứng ở vai trò “quân sư”, là người định hướng con đến một mối quan hệ tích cực. Cô giúp con xác định tư tưởng rằng kể cả khi chuyện không theo ý mình, người ấy không còn phù hợp cũng không phải là vấn đề to tác, không đáng để buồn lòng.

Không chỉ con gái mà bản thân Kim Tuyến cũng đã lâu không gặp chồng cũ. Cô cho biết mình chỉ quan tâm cuộc sống hiện tại của hai mẹ con, hướng về tương lai. Theo cô, chồng cũ không bày tỏ mong muốn gặp gỡ con.

Đường tình duyên trắc trở của Kim Tuyến: Kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, không nhận chu cấp của chồng cũ, con gái không muốn gặp cha - Ảnh 4
Không chỉ con gái mà bản thân Kim Tuyến cũng đã lâu không gặp chồng cũ - Ảnh: Internet

Kim Tuyến cũng chia sẻ chưa từng nhận trợ cấp từ đối phương nhưng cũng không đòi hỏi về vấn đề này “Tuyến không mong đợi vào điều đó. Mình không nghĩ mình quá bản lĩnh, không cần gì hết. Mình không thể hiện điều đó vì nếu có đi chăng nữa mình sẽ dành điều đó cho con, sau này có thể con có cuộc sống tốt hơn nữa nên mình không tự ái. Nhưng mình cũng không trách móc về chuyện không trợ cấp".

Đường tình duyên trắc trở của Kim Tuyến: Kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, không nhận chu cấp của chồng cũ, con gái không muốn gặp cha - Ảnh 5
Kim Tuyến cũng chia sẻ chưa từng nhận trợ cấp từ đối phương nhưng cũng không đòi hỏi về vấn đề này - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù đạt được những cột mốc đáng mơ ước trên chặng hành trình nghệ thuật, song Kim Tuyến lại chưa may mắn ở con đường tình duyên. Tuy vậy ở thời điểm hiện tại, cô nàng cho biết đã không còn quá bận tâm đến chuyện tình yêu của bản thân mà thay vào đó dành trọn tâm trí cho công việc cũng như gia đình.

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