Tương lai Hồng Đăng sẽ bị 'cấm cửa' lên truyền hình mãi mãi, Hồ Hoài Anh vẫn "sống khỏe" dù bị đuổi việc?

Sau sự việc ở Tây Ban Nha, sự nghiệp tương lai của cả hai nghệ sĩ là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn còn là một ẩn số.

Sau khi được trao trả hộ chiếu và trở về Việt Nam, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã lên trình diện với hai cơ quan chủ quản của mình là Nhà hát Kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia. Dù cả hai đơn vị trên đều chưa đưa ra hình thức kỷ luật cho hai nghệ sĩ nhưng chắc chắn sự nghiệp của cả hai sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Sự nghiệp của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau ồn ào ở Tây Ban Nha - Ảnh: Internet Trước đó, khi lùm xùm tại Tây Ban Nha mới nổ ra, VTV đã phát thông báo nội bộ về việc rà soát chương trình có sự tham gia của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh: "Về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đài, Ban Thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn!".

Các vai diễn của Hồng Đăng ở Nhà hát Kịch Hà Nội đã và sẽ được thay thế - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia khi ấy đã tạm thời đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Mới đây, sau khi Hồng Đăng trình diện với ban lãnh đạo của Nhà hát Kịch Hà Nội, ban lãnh đạo đơn vị cũng đã ra quyết định thay thế vai diễn của Hồng Đăng trong nhiều vở kịch sẽ bị thay thế bởi các diễn viên khác. Có thể thấy, cho đến hiện tại thì cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều bị đóng băng sự nghiệp khi vừa không thể công tác tại cơ quan chủ quản, vừa bị cấm sóng nhưng tương lai của cả hai vẫn còn là một ẩn số. Đối với Hồng Đăng, trước đây anh luôn được công chúng biết đến với hình ảnh một nam diễn viên có đời tư trong sạch và đạo đức làm nghề tốt. Thậm chí, ở thời điểm khi mà scandal Tây Ban Nha nổ ra, bộ phim mà anh đóng vẫn được nhiều khán giả quan tâm theo dõi đủ hiểu thái độ mà khán giả dành cho anh.

Khán giả vaacn theo dõi bộ phim có Hồng Đăng tham gia ở thời điểm nam diễn viên vướng vào ồn ào tại Tây Ban Nha - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng vì sự nghiệp của Hồng Đăng chủ yếu là dựa vào việc xuất hiện trên màn ảnh, đặc biệt là nhà đài VTV nên việc giữ hình ảnh với anh là vô cùng quan trọng. Lùm xùm lần này có thể khiến nam diễn viên không thể lộ diện trên sóng truyền hình hay thậm chí là các bộ phim chiếu mạng nữa. Hồ Hoài Anh vẫn 'sống khỏe' nếu bị đơn vị chủ quản cho thôi việc - Ảnh: Internet Về phần Hồ Hoài Anh, anh là một nhạc sĩ đứng sau hậu kỳ của nhiều tác phẩm nổi tiếng và chỉ lộ diện trong vài chương trình mà thôi nên việc bị cấm sóng không ảnh hưởng mấy đến sự nghiệp sau này của anh. Nếu không thể tiếp tục công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia được nữa thì anh vẫn "sống khỏe" nhờ việc kinh doanh các sản phẩm do bản thân tự sản xuất.

Trước khi xảy ra lùm xum tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã có đến 3 lần muốn "đoạn tuyệt" với nghiệp diễn Trước sự cố mắc kẹt tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng là diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng nam diễn viên đã từng muốn bỏ nghề đến 3 lần chỉ vì những lí do sau đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-lai-hong-dang-se-bi-cam-cua-len-truyen-hinh-mai-mai-ho-hoai-anh-van-song-khoe-du-bi-duoi-viec-495082.html