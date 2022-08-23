Trước khi xảy ra lùm xum tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã có đến 3 lần muốn "đoạn tuyệt" với nghiệp diễn

Hậu trường 23/08/2022 11:00

Trước sự cố mắc kẹt tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng là diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng nam diễn viên đã từng muốn bỏ nghề đến 3 lần chỉ vì những lí do sau đây.

Hồng Đăng là nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau vụ việc "mắc kẹt" tại Tây Ban Nha cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cụ thể, nam diễn viên và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cáo buộc với hành vi cưỡng hiếp một thiếu nữ người Anh 17 tuổi. Sau hơn một tháng rưỡi, cả hai đã trở về Việt Nam an toàn. 

Trước lùm xùm không đáng có, Hồng Đăng là nam diễn viên vô cùng được yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai và tài năng diễn xuất trong các phim truyền hình thuộc khung giờ vàng. Minh chứng cho sự nghiệp của anh là hàng loạt giải thưởng tại Cánh Diều Vàng, Ấn tượng VTV,...

Không chỉ thành công với nghiệp diễn, nam diễn viên còn là hình mẫu "ông chồng quốc dân" với tổ ấm hạnh phúc. Anh nổi tiếng chung thủy với vợ và sẵn sàng đáp trả những bình luận chê bai vợ mình kém sắc. Để có được cuộc sống viên mãn đó, nam diễn viên đã trải qua không ít chông gai với nghề diễn, cụ thể là anh đã từng có 3 lần muốn "đoạn tuyệt" với sự nghiệp diễn xuất. 

Trước khi xảy ra lùm xum tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã có đến 3 lần muốn 'đoạn tuyệt' với nghiệp diễn - Ảnh 1

Hồng Đăng đã trải qua không ít chông gai với nghề diễn, cụ thể là anh đã từng có 3 lần muốn "đoạn tuyệt" với sự nghiệp diễn xuất. 

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Hồng Đăng được góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình. Tuy nhiên, mãi đến khi đảm nhận vai nam chính trong Cầu Vồng Tình Yêu 2011, tên tuổi của anh mới thực sự trở nên đình đám. Nhờ sự ăn ý với bạn diễn Hồng Diễm, cặp đôi Song Hồng cũng "nên duyên" ở loạt phim truyền hình ăn khách sau đó gồm: Moskva - Mùa Thay Lá, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng. 

Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên Hồng Đăng đã từng tâm sự rằng lần đầu anh muốn bỏ nghề đó là khi mới chập chững với nghiệp diễn. Vì mới vào nghề nên mức cát-xê lúc đó của anh rất thấp mà lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, vì nuối tiếc những năm tháng đèn sách trên ghế nhà trường và sức lực đã bỏ ra trên phim trường nên anh cố gắng bước tiếp. 

Trước khi xảy ra lùm xum tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã có đến 3 lần muốn 'đoạn tuyệt' với nghiệp diễn - Ảnh 2
Mãi đến khi đảm nhận vai nam chính trong Cầu Vồng Tình Yêu 2011, tên tuổi của anh mới thực sự trở nên đình đám.

 

Thời điểm sau đó vài năm, lúc này Hồng Đăng đã được nhiều khán giả biết đến nhưng anh cũng thường xuyên thấy chán nản khi chưa thực sự bứt phá, chưa là cái tên để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Tiếp theo đó, khi đã đạt được thành công, Hồng Đăng lại muốn "đoạn tuyệt" với nghề bởi không chịu nổi sức ép từ dư luận mà nghề mang lại. 

 

 

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