Tuổi xế chiều của 'bà hoàng phản diện' Kim Phương: Vẫn miệt mài đóng phim, day dứt nỗi đau vì không được nhìn mặt con lần cuối

NSƯT Kim Phương sinh năm 1953 tại An Giang. Bà nổi hoạt động ở mảng sân khấu cải lương từ khi còn rất nhỏ, sở hữu chất giọng cao của mẹ Kim Phụng - từng nổi danh ở nhiều đoàn cải lương. Năm 17 tuổi, bà chính thức nhận được các vai đào chính trong nhiều vở diễn như vai Doanh Doanh (vở Chín đường tuyệt kiếm), Trưng Nhị (vở Tiếng trống Mê Linh), Dương Vân Nga (vở Thái hậu Dương Vân Nga), cô Lựu (vở Đời cô Lựu), Thị Hến (vở Ngao Sò Ốc Hến), vợ Nguyễn Hữu Tiến (vở Bóng ai trên sông lạnh)...

Mới đây, tại một chương trình phát sóng trên truyền hình, NSƯT Kim Phương đã có những chia sẻ về nghề và cuộc sống hiện tại khiến NS Trung Dân không khỏi xúc động. Đầu tiên, Kim Phương nhắc lại quãng đường làm nghệ thuật của mình: "Vừa yêu nghề, vừa đam mê nên tôi mới theo được đến giờ này. Với tôi, khán giả là điều gì đó đặc biệt khiến tôi không thể bỏ nghề này được. Lúc đó nhà không phải tổ ấm, đoàn hát mới là tổ ấm. Các em bây giờ được tạo điều kiện, cơ hội để tiến lên, chứ không như chị em tôi ngày đó phải tự học hỏi và chắt lọc từng chút".

NSƯT Kim Phương và NS Trung Dân trong chương trình "Bác có khỏe không?" - Ảnh: Internet

Cơ duyên đến với những vai diễn ác của bà bắt đầu từ năm 28 tuổi. Lý giải về sự chuyển mình khi chuyển sang đóng những vai diễn không được lòng khán giả, NSƯT Kim Phương khiêm tốn cho rằng bản thân phải thay đổi mới có thể gắn bó lâu dài với nghề. Bà từng thừa nhận mình là: "Nghệ sĩ có tuổi không có tên" vì mọi người thường gọi bà với những vai diễn như bà Khả Kim, má Ba...

Bà không cảm thấy chạnh lòng khi mọi người không nhớ đến tên mình mà chỉ nhớ đến vai diễn. Bên cạnh, nữ nghệ sĩ cũng cho rằng quyết định chuyển sang dạng vai "phản diện" năm xưa có lẽ là đúng vì nó đã tạo cho bà một lối đi riêng và sống trong lòng khán giả. Điều đó được minh chứng thông qua "gia tài" vai diễn đồ sộ mà bản thân nữ nghệ sĩ có được trong suốt hơn 50 năm làm nghề.

NSƯT Kim Phương chuyên trị vai phản diện - Ảnh: Internet

Dù sự nghiệp thăng hoa và được khán giả mọi miền quý mến, tuy nhiên ít ai biết, cuộc đời của NSƯT Kim Phương lại gặp biến cố day dứt không nguôi. Ngoài đời, NSƯT Kim Phương là người điềm tĩnh, nghiêm nghị và chuẩn mực trong cách cư xử. Cuộc sống của bà có đôi chút cơ cực khi bà và chồng phải chịu cảnh ăn bánh mì sống qua ngày trong khoảng thời gian hoạt động ở đoàn cải lương Thanh Nga năm 1976. Ngày ngày hai vợ chồng lại quá giang nghệ sĩ Thanh Nga đi đi về về.

Khi cậu con trai út Hạo Nhiên được 6 tuổi, bà và chồng ly hôn. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi gánh nặng kinh tế lại tiếp tục dồn lên vai người phụ nữ ấy. Mặc dù được bạn bè gợi ý chuyển sang kinh doanh nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật đã khiến bà không thể từ bỏ.

Có lẽ, cuộc sống thiếu thốn về kinh tế vẫn không bằng nỗi đau 2 lần nhận tin mất người thân khi đang diễn. Bà kể ngay mùng 1 Tết năm 1975, khi đang biểu diễn trên sân khấu thì đứa con trai ba tuổi qua đời vì bệnh. Chồng của bà lẳng lặng đi xin đất của chùa để chôn cất, còn nữ nghệ sĩ vẫn phải hoàn thành vai diễn phục vụ khán giả. Khi bước vào bên trong sân khấu, bà như người mất hồn, mãi cho đến khi xong vở diễn, những giọt nước mắt mà Kim Phương kìm nén mới được dịp tuôn trào.

NSƯT Kim Phương ngậm ngùi chia sẻ nỗi đau mất người thân trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Đúng 42 năm sau, khi bà và con trai đang quay hình chương trình có chủ đề Tết cho HTV thì nghe tin chồng cũ mất. Dù cả hai đã chia tay nhau nhiều năm trước nhưng giữa bà và cố nghệ sĩ Đặng Vinh Quang vẫn còn tình bạn và tình đồng nghiệp. Bà và con trai lại một lần nữa nén nỗi đau vào lòng, cố quay cho xong rồi vội vàng đến nhìn mặt chồng, mặt cha lần cuối.

Khi đã đến tuổi 70, bà vẫn miệt mài đi diễn dù chỉ đảm nhận các vai phụ. Khi tham gia đóng phim, NSƯT Kim Phương luôn chắt lọc những vai diễn theo ý muốn của mình "nên chưa có chuyện đóng phim vì tiền bạc".

Cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Hiện tại, mỗi lần đi diễn bà đều di chuyển bằng xe ôm công nghệ. Vì nhà đông người nên bà chỉ muốn tiết kiệm những khoản chi phí không cần thiết. Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ 1953 cho biết, trong nhà bà chỉ còn người già, con cháu đã chuyển ra riêng. Tuy vậy, đối với bà thì cuộc sống đã không còn khó khăn như trước. Bà không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội vì không muốn bị "nói này nói kia". Bà muốn giữ một hình tượng đẹp của người nghệ sĩ trong mắt công chúng từ hình ảnh đến đạo đức.