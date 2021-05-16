Tuổi cận 40 vẫn tươi trẻ, căng tràn sức sống, Thanh Thúy bật mí 5 bí quyết giúp phụ nữ 'kích thích' ngày mới

Đi ngủ đúng cách

Trước tiên, để có thể thức dậy với tinh thần tỉnh táo thì chúng ta phải có một đêm ngon giấc trước đã. Hạn chế thức khuya và uống những chất kích thích trước khi ngủ. Nằm ngủ đúng tư thế để tránh làm cơ thể mệt mõi, uể oải.

Thức dậy sớm

Thức dậy sớm giúp chúng ta có thể hít thở được không khí trong lành vào buổi sáng, giúp tinh thần sảng khoái hơn. Ngoài ra, việc dậy sớm còn giúp ta giảm cân thẳng, có thời gian thoải mái để chuẩn bị cho công việc ngày mới.

Uống nước khi vừa thức dậy

Khi vừa ngủ dậy hãy uống ngay một cốc nước sẽ giúp thanh lọc, loại bỏ độc tố ra ngoài và đánh thức các cơ quan trong cơ thể. Không chỉ vậy, nó còn giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa sỏi thận.

Tập thể dục

Thời điểm tập thể dục tốt nhất chính là buổi sáng. Khi bạn bắt đầu một ngày mới bằng việc luyện tập sẽ giúp tạo ra một loại hormone vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc tập thể dục trước khi ăn sáng cũng tạo cảm giác ngon miệng hơn cho bữa ăn của bạn.

Ăn sáng đầy đủ

Tạo thói quen sáng đầy đủ sẽ giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, tránh tăng huyết áp, cãi thiện hệ thống miễn dịch, không đau dạ dày và nạp năng lượng hiệu quả.