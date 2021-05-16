Tuổi cận 40 vẫn tươi trẻ, căng tràn sức sống, Thanh Thúy bật mí 5 bí quyết giúp phụ nữ 'kích thích' ngày mới

Mới đây, bà mẹ 2 con Thanh Thúy vừa chia sẻ các bí quyết để chị em phụ nữ giữ được nhan sắc và tinh thần tươi trẻ.
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Nữ diễn viên nổi tiếng Thanh Thúy sinh năm 1982. Cô gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi, sau đó, bắt đầu ghi dấu ấn với các bộ phim như: Blouse trắng, Mùa sen, Vòng xoáy tình yêu, Niềm đau chôn giấu... Người hâm mộ yêu mến nữ diễn viên với khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to, tròn, trong sáng.
Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Thanh Thúy được fan hâm mộ quan tâm bởi mối tình đẹp và gia đình hạnh phúc của cô với diễn viên Đức Thịnh. Được biết, sau khi sinh, cô ít đóng phim mà chủ yếu ở nhà chăm con và dần chuyển sang vai trò sản xuất. Cô và chồng cũng thường xuyên có những chia sẻ hay về chuyện vợ chồng và nuôi dạy con trên mạng xã hội.
Ở tuổi ngấp nghé 40, dù đã có 2 mặt con, Thanh Thúy hiện vẫn giữ được nét trẻ đẹp, bầu bĩnh và làn da tươi trẻ khiến phái đẹp ai ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây, cô đã có một vài chia sẻ về bí quyết sống trẻ, sống đẹp của mình. Theo bà mẹ 2 con, để giữ được nhan sắc và tinh thần tươi trẻ, phụ nữ nên tập cho mình những thói quen giúp có được một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
Đi ngủ đúng cách
Trước tiên, để có thể thức dậy với tinh thần tỉnh táo thì chúng ta phải có một đêm ngon giấc trước đã. Hạn chế thức khuya và uống những chất kích thích trước khi ngủ. Nằm ngủ đúng tư thế để tránh làm cơ thể mệt mõi, uể oải.
Thức dậy sớm
Thức dậy sớm giúp chúng ta có thể hít thở được không khí trong lành vào buổi sáng, giúp tinh thần sảng khoái hơn. Ngoài ra, việc dậy sớm còn giúp ta giảm cân thẳng, có thời gian thoải mái để chuẩn bị cho công việc ngày mới.
Uống nước khi vừa thức dậy
Khi vừa ngủ dậy hãy uống ngay một cốc nước sẽ giúp thanh lọc, loại bỏ độc tố ra ngoài và đánh thức các cơ quan trong cơ thể. Không chỉ vậy, nó còn giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa sỏi thận.
Tập thể dục
Thời điểm tập thể dục tốt nhất chính là buổi sáng. Khi bạn bắt đầu một ngày mới bằng việc luyện tập sẽ giúp tạo ra một loại hormone vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc tập thể dục trước khi ăn sáng cũng tạo cảm giác ngon miệng hơn cho bữa ăn của bạn.
Ăn sáng đầy đủ
Tạo thói quen sáng đầy đủ sẽ giúp giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, tránh tăng huyết áp, cãi thiện hệ thống miễn dịch, không đau dạ dày và nạp năng lượng hiệu quả.
Bên dưới bài đăng, Thanh Thúy chia sẻ bức ảnh cô bận áo thun crop top, không ngại ngần khoe vòng eo thon gọn tuổi 40 để "minh chứng" cho thành quả của lối sống tích cực của mình. Nhiều fan hâm mộ để lại lời khen có cánh dành cho mỹ nhân Việt: "Chị em hôm nay như thiên thần", "Thích chị lắm luôn. Diễn nữ có mình chị có duyên và đẹp nhất"...