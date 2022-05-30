Từng lao đao vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện nhưng NS Hoài Linh vẫn âm thầm có hành động này gây nhiều chú ý!

Hậu trường 30/05/2022 19:52

Sau thời gian "ở ẩn" vì ồn ào từ thiện, mới đây, người thân cận chia sẻ hình ảnh mới của NSƯT Hoài Linh nhận nhiều sự chú ý.

Sau thời gian "ở ẩn" vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện lũ lụt cho bà con miền Trung, những ngày gần đây, NSƯT Hoài Linh đã dần dần trở lại hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trước công chúng. Vừa qua, khán giả vô tình bắt gặp nam nghệ sĩ về quê Quảng Nam dự đám cưới. Đáng chú ý, diện mạo trong lần trở lại sau scandal có vẻ mất hẳn phong độ, xanh xao và gầy rộc hơn trước rất nhiều. 

Từng lao đao vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện nhưng NS Hoài Linh vẫn âm thầm có hành động này gây nhiều chú ý! - Ảnh 1
Trước ồn ào giải ngân chậm tiền kêu gọi từ thiện, NS Hoài Linh đã lên tiếng giải thích và nhận lỗi. Tuy nhiên, hành động này đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của nam danh hài - Ảnh: Cắt từ clip

Đặc biệt hơn cả, mới đây nhất, người thân cận từng đại diện NS Hoài Linh đi giải ngân tiền kêu gọi quyên góp miền Trung đã đăng tải những hình ảnh và thông tin mới nhất của nam danh hài. Cụ thể, người này cho biết, ngoài việc về dự đám cưới cháu thì nam nghệ sĩ cũng làm một việc vô cùng ý nghĩa là ghé thăm và tặng quà ở Trung Tâm Dưỡng Lão nuôi dưỡng các cụ già neo đơn. Người thân cận Hoài Linh cho biết:

"Nhân dịp, trở về quê hương Quảng Nam dự đám cưới cháu tại miền đất Quế Sơn yêu thương chan chứa nghĩa tình. Nghệ sĩ Hoài Linh đã đích thân ghé thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh nghèo khó, cùng ngày Anh đã đến thăm, trao quà cho các cụ già tại.

Có thể nói, Anh Bốn luôn đặc biệt dành sự quan tâm tới nơi này bởi nơi đây là TTDL tư nhân nhận nuôi các cụ già neo đơn không nơi nương tựa trên cả nước. Nhưng… khi các cụ vào đây thì không phải thanh toán bất kỳ một khoản phí nào. 

Từng lao đao vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện nhưng NS Hoài Linh vẫn âm thầm có hành động này gây nhiều chú ý! - Ảnh 2
Người thân cận đăng tải hình ảnh nam danh hài vẫn đi làm từ thiện sau ồn ào - Ảnh: Chụp màn hình

Sự trở lại của Anh hướng về những việc bình dị với tâm thế thoải mái nhất. Có lẽ vì vậy, mà trên sân khấu hôm nay Anh thật thanh thản và tràn năng lượng, nhận nhiều tình cảm yêu thương quan tâm của đông đảo khán giả một cách gần gũi và thân thuộc như ngày nào.

Mong rằng những tình cảm nồng hậu thân thương và sự quan tâm của Anh dành cho những mảnh đời khó khăn cũng như các cụ già tại TTDL sẽ lan tỏa suối nguồn yêu thương vô tận đến cộng đồng sống tốt đẹp vì những điều giúp ích cho nhiều cuộc đời trở nên tươi sáng hơn. Mãi yêu thương và trân quý”.

Từng lao đao vì ồn ào giải ngân chậm tiền từ thiện nhưng NS Hoài Linh vẫn âm thầm có hành động này gây nhiều chú ý! - Ảnh 3
Hành động đẹp của nam danh hài đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, sau những ồn ào về việc kêu gọi từ thiện, NS Hoài Linh vẫn âm thầm tiếp tục các hoạt động thiện nguyện của mình như trước đây. Những hình ảnh đi làm từ thiện của nam danh hài được chia sẻ trong các hội nhóm mạng xã hội nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ và tin tưởng của người hâm mộ.

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