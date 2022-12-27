Từng bi quan vì khó có con sau 7 năm kết hôn, cuộc sống của người mẫu Lê Thúy giờ ra sao?

Với nghề mẫu, người mẫu Lê Thúy gần như giải nghệ, chỉ diễn cho nhà thiết kế thân thiết. Do đó, việc sinh con là mục tiêu lớn nhất của cô ở thời điểm hiện tại.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, Lê Thúy từng là cái tên nổi đình nổi đám khi sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt góc cạnh ấn tượng, cô để lại nhiều dấu ấn trong làng thời trang Việt. Tuy nhiên, từng có một khoảng thời gian, cô từng bị gắn với biệt danh "bộ xương di động" bởi vóc dáng gầy gò, khẳng khiu của mình. Dù sở hữu chiều cao khủng 1m84 nhưng có thời điểm cân nặng của Lê Thúy chạm đến con số đáng báo động khi chỉ nặng vỏn vẹn 40kg. Đến năm 2015, Lê Thuý kết hôn với Đỗ An. 3 năm sau đó, nữ người mẫu hạn chế đi diễn để dành thời gian thực hiện kế hoạch mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, do lúc đó Lê Thuý chỉ nặng 40kg nên được khuyên chưa đủ sức khoẻ để làm mẹ.

Lê Thuý và chồng doanh nhân Đỗ An - Ảnh: FBNV Cô và chồng phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận và ăn uống theo khuyến nghị của bác sĩ - Ảnh: FBNV Sau 7 năm kết hôn, chồng Việt kiều của Lê Thúy thừa nhận cuộc sống hôn nhân với nữ người mẫu rất hạnh phúc, không áp lực kinh tế, nhưng chuyện con cái là điều khiến vợ chồng có chút căng thẳng. Cũng giống như những cặp vợ chồng khác, Lê Thúy và Đỗ An cũng có nhiều khúc mắc, trục trặc cần được tháo gỡ, sửa chữa. Nhưng Đỗ An hiểu và chấp nhận, anh thường nhún nhường, biết cách giữ im lặng mỗi khi cuộc cãi vã nổ ra, luôn cố gắng xin lỗi vợ bất cứ khi nào có thể. Chính điều này đã khiến nữ người mẫu luôn cảm thấy mình là người khá nóng tính và cần phải sửa đổi.

Người đẹp tập luyện chăm chỉ để cải thiện vóc dáng - Ảnh: FBNV Cô vẫn bị áp lực về chuyện sinh con cho tới thời điểm hiện tại - Ảnh: FBNV Hiện tại, người mẫu Lê Thuý chia sẻ cô vẫn chịu khá nhiều áp lực vì vẫn chưa có tin vui. Với vợ chồng nữ người mẫu thì mục tiêu lớn nhất ở thời điểm này là sinh con. Lê Thuý cho biết hiện tại cả cô và chồng phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ để gia đình sớm có thành viên mới. Vượt qua tất cả, Lê Thuý và Đỗ An đang có cuộc sống bình yên và chờ đợi ngày có tin vui. Lê Thuý được gia đình chồng yêu thương, quan tâm từng chút một. Thậm chí, mẹ chồng là người may quần áo cho nàng mẫu mặc mỗi khi bà rảnh rỗi, còn bố chồng thì thường xuyên mua đồ ăn tẩm bỏ cho con dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-quan-vi-kho-co-con-sau-7-nam-ket-hon-cuoc-song-cua-nguoi-mau-le-thuy-gio-ra-sao-540034.html