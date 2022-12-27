Đoàn Di Băng lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết'

Hậu trường 27/12/2022 15:02

Mới đây, cộng đồng mạng đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều sau một phát ngôn về Tết của nữ đại gia Đoàn Di Băng. 

Ngoài những lần khoe biệt thự, siêu xe hay quà tặng tiền tỷ, Đoàn Di Băng cũng có lúc gây tranh cãi vì những chia sẻ, phát ngôn của mình. Mới đây nhất, cộng đồng mạng đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều trước phát ngôn được đăng tải trên trang cá nhân của "Nữ đại gia quận 7".

Cụ thể, cô không ngần ngại chia sẻ: "Mình không còn thích Tết nữa, chắc mình già rồi'. Không phải bạn già đâu, do bạn hết tiền á. Chớ ba mẹ mình đây, nôn Tết".

Đoàn Di Băng lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết' - Ảnh 1
Phát ngôn gây tranh cãi trước đó của Đoàn Di Băng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù bài đăng hiện không còn tồn tại nữa nhưng ở các diễn đàn, cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, thậm chí chia phe tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ đại gia có thái độ kiêu căng, thực dụng. Mặt khác, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình với Đoàn Di Băng, cho rằng cô nói đúng, dù cách dùng từ có phần chưa phù hợp.

Ngay sau đó, Đoàn Di Băng tiếp tục chia sẻ trạng thái, giải thích rõ về phát ngôn gây tranh cãi của mình. Theo đó, cô cho hay vì năm nay bản thân và gia đình đã tốn rất nhiều chi phí cho cuộc sống riêng và kinh doanh, nên tiền bạc cũng không thoải mái như mọi năm. Song, cô nàng đã xóa đi chỉ vì sợ cư dân mạng hiểu lầm.

Đoàn Di Băng lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết' - Ảnh 2
Đoàn Di Băng lên tiếng xin lỗi về phát ngôn Tết gây tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ đại gia chia sẻ: "Hôm qua Băng có ghi câu "Không nôn tết không phải vì bạn già mà vì bạn hết tiền". Sự tình là thế này. Tết này công ty Băng bán chậm hơn mọi năm, Băng thì vừa xây cùng lúc mấy căn nhà nên tiền bạc cũng không được thoải mái như mọi năm. Hổm anh Vũ có nói năm nay không nôn tết, mong tết qua lẹ. Vì doanh nghiệp tết rất nhiều chi phí. Nên Băng mới lên ghi như vậy. Ý nói luôn cả bản thân mình trong đó. Dưới comment Băng cũng có nói điều này. Sau đó thấy có bạn góp ý sẽ hiểu nhầm nên Băng đã xoá".

 

Đoàn Di Băng lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết' - Ảnh 3
Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến trái chiều về phát ngôn này của nữ đại gia - Ảnh: FBNV

"Nếu ai vì câu nói đó mà buồn thì Băng xin lỗi nhưng thực sự đó chỉ là câu nói về hoàn cảnh chung của mình và mọi người dịp tết đến thôi. Câu này trước Băng đã rất nhiều người nói rồi. Còn nếu như nói Băng coi thường người nghèo nói câu đó là không đúng. Băng cũng từng là người nghèo, ba mẹ Băng cũng vậy. Không lẽ mình coi thường bản thân và ba mẹ mình sao?", nữ đại gia quận 7 bộc bạch thêm.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến trái chiều về phát ngôn này của nữ đại gia.

Đoàn Di Băng gây tranh cãi vì phát ngôn: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết'

Đoàn Di Băng gây tranh cãi vì phát ngôn: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết'

Mới đây, phát ngôn của Đoàn Di Băng ngầm khẳng định nhà có tiền đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán, người cho rằng nói đúng, người lại chỉ trích.

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