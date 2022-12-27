Đoàn Di Băng gây tranh cãi vì phát ngôn: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết'

Hậu trường 27/12/2022 13:25

Mới đây, phát ngôn của Đoàn Di Băng ngầm khẳng định nhà có tiền đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán, người cho rằng nói đúng, người lại chỉ trích.

Mới đây, Đoàn Di Băng đã có những chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội về nỗi sợ của nhiều người trẻ về Tết. Cụ thể, cô không ngần ngại chia sẻ: "Thấy mấy bạn bảo 'không thích Tết nữa, chắc mình già rồi'. Không phải bạn già đâu, do bạn hết tiền á, chớ ba mẹ mình đây, nôn Tết gần chết".

Ngay sau đó, những chia sẻ này của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Dù bài đăng hiện không còn tồn tại nữa nhưng ở các diễn đàn, cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, thậm chí chia phe tranh cãi. Theo đó một bên đồng tình và cho rằng Đoàn Di Băng nói đúng còn một bên lại phản đối, cho rằng nữ đại gia có thái độ kiêu căng, thực dụng.

Đoàn Di Băng gây tranh cãi vì phát ngôn: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết' - Ảnh 1
Phát ngôn gây tranh cãi của Đoàn Di Băng - Ảnh: Chụp màn hình

Đoàn Di Băng có tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Thúy, cô sinh năm 1990 tại TP.HCM, trong một gia đình nghèo khó cùng với 4 chị em gái. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên cô luôn nỗ lực hết mình để cải thiện bản thân, trở thành một người phụ nữ giàu có, thành đạt.

Cô tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, năm 2010 đã tự đánh dấu bản thân bằng giải bạc trong Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI, giành được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên năm 2012, cô đã quyết định kết hôn và rút khỏi showbiz để trở về quản lý nhà hàng của chồng tặng. Cũng từ khi lấy chồng, cuộc sống của Đoàn Di Băng lên hương trông thấy, cô được mệnh danh là "nữ đại gia quận 7" vô cùng giàu có.

Đoàn Di Băng gây tranh cãi vì phát ngôn: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết' - Ảnh 2
Nữ doanh nhân khẳng định mọi người chán Tết là vì hết tiền - Ảnh: FBNV

Ở độ tuổi 32, người đẹp có cuộc sống viên mãn cùng ông xã doanh nhân và 3 con. Gia đình cô hiện sống trong biệt thự rộng 300 m2 ở quận 7, TP.HCM cùng loạt bất động sản, siêu xe, hàng hiệu đắt đỏ. 

Hiện tại, phát ngôn này của Đoàn Di Băng vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

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