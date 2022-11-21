Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng "đu" được

Hậu trường 21/11/2022 19:21

Đúng phong cách của người lắm tiền nhiều của, vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng đu trend cũng phải khác người thường "hàng thật giá thật" thế này.

Mới đây, ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sửng sốt khi tài khoản mạng xã hội của 2 ngôi sao bóng đá lừng danh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đồng loạt chia sẻ một bức ảnh. Đó là khoảnh khắc cả 2 đang chơi cờ. Hình ảnh này nằm trong chiến dịch quảng cáo sản phẩm của một nhãn hàng. 

Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 1
Tấm hình Messi ngồi đánh cờ vua cùng Ronaldo gây bão mạng xã hội.(Ảnh: IG Lionel Messi)

Bức ảnh Messi chơi cờ với Ronaldo tạo cơn sốt ngay sau khi được đăng tải. Chỉ trong một tiếng đầu tiên, bức ảnh đã nhận gần 20 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn bình luận. Các hãng truyền thông lớn gọi đây là "bức ảnh thế kỷ" hay "khoảnh khắc lịch sử".

Điều đáng chú ý, ở Việt Nam nhiều fan hâm mộ cũng nhanh chóng "đu trend" theo 2 siêu sao bóng đó thế giới. Cụ thể, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng có bài đăng gây chú ý. Theo đó, vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng khỏe loạt khoảnh khắc “đu trend” theo 2 Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mà không phải ai cũng thực hiện được. 

Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 2

Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 3
Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng "đu" được. (Ảnh: Đoàn Di Băng)

Đăng ảnh bên 2 chiếc vali hàng hiệu, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ viết: "Hôm bữa đang ngủ, bạn gọi rủ mua vali đi rồi nói nó sắp hot lắm. Lúc đó ngái ngủ đặt mua theo chớ có biết gì đâu".

Đính kèm theo bài viết, nam đại gia quận 7 còn show 2 bức hình, một bên là 2 cầu thủ nổi tiếng, bên còn lại là vợ chồng đại gia quận 7. Thế nhưng, bức ảnh bên trái thần thái bao nhiêu thì bức ảnh bên phải, cách tạo dáng vợ chồng Di Băng hài hước bấy nhiêu. Vừa đăng ảnh chưa đầy 1 giờ, khoảnh khắc lập tức nhận về gần 7.000 tương tác khủng từ khán giả. Đa phần bày tỏ cạn lời với cách đu trend có 1 - 0 - 2 này. Dân mạng còn đùa vui, đúng là người lắm tiền có khác, cách đu trend cũng phải "hàng thật giá thật" thế này.

Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 4
Thùy Tiên "đu trend" bàn cờ ngồi “so deep”bên một người bạn. (Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên)

Không chỉ vợ chồng Di Băng, showbiz Việt cũng nhanh chóng bắt trend "bàn cờ thế kỷ", trước đó Hoa hậu Thùy Tiên và một thành viên trong ê-kip cũng kịp thời đu trend này. Thế nhưng ở đây không có vali đâu, chỉ có chiếc hộp giấy thôi.

Một số ảnh "đu trend" khác được fan truyền tay nhau:

Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 5
Quang Linh bên Angola cũng "đu trend" theo mọi người. (Ảnh: Quang Linh)
Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 6
Pha ghép Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ăn đồ Việt Nam khiến dân tình thích thú. (Ảnh: Hóng Hớt Showbiz)
Vợ chồng Đoàn Di Băng gây chú ý khi đu trend “bàn cờ thế kỷ”, phong cách người lắm tiền không phải ai cũng 'đu' được - Ảnh 7
Loạt ảnh chế của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy cũng phải cười nắc nẻ. (Ảnh: Hóng hớt Showbiz)
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Từ khóa:   Đoàn Di Băng Cristiano Ronaldo Lionel Messi bàn cờ thế kỷ

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