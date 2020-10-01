Tụ tập cùng hội bạn thân, Tăng Thanh Hà lộ nhan sắc thật khi để mặt mộc qua ảnh không chỉnh sửa

Hậu trường 01/10/2020 14:38

Khoảnh khắc mới nhất của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà trên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, nhan sắc của cô nàng luôn là đề tài được bàn tán trên mạng xã hội.

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Sau khi kết hôn, Hà Tăng rời xa showbiz và tập trung cho công việc kinh doanh - Ảnh: IG

Mới đây, bạn thân của Hà Tăng – nữ diễn viên Thân Thúy Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc tụ tập cùng hội bạn lên trang Facebook cá nhân. Đi kèm với loạt ảnh, Thân Thúy Hà chia sẻ: “Ăn mà không còn biết trời đất xung quanh luôn, quăng luôn cái cân vô sọt rồi, đừng ai hứa hẹn giảm cân gì nữa. Ăn hết hôm nay rồi tính tiếp, ngon quá ngon”.

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Không sang chảnh như trên bìa tạp chí, Hà Tăng khiến nhiều người thích thú với vẻ đẹp gần gũi, dịu dàng – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nhan sắc của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý hơn cả. Xuất hiện trong bữa ăn cùng hội bạn thân, bà xã Louis Nguyễn gây ấn tượng với gương mặt mộc tự nhiên, làn da mịn màng không tì vết. Dù không son phấn nhưng vẻ ngoài của cô vẫn vô cùng rạng rỡ.

Ở tuổi 34 và đã trải qua 2 lần sinh nở, Tăng Thanh Hà vẫn khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ trước nhan sắc bị thời gian bỏ quên của mình.

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Nhan sắc Hà Tăng luôn cuốn hút trong bất kì hoàn cảnh nào - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Hà Tăng: “Hai chị Hà, chị nào cũng đẹp”, “Út nhỏ ngày càng trẻ đẹp”, “Để mặt mộc cũng đẹp thế này thì ai mà chịu nổi chị ơi”…

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Từ khóa:   Hà Tăng nhan sắc Tăng Thanh Hà Thân Thúy Hà

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