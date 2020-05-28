Tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp, ngoại hình của danh hài Hoài Linh bất ngờ gây chú ý

Hình ảnh mới nhất của danh hài Hoài Linh trên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Hậu giãn cách xã hội, nam danh hài Hoài Linh đã có dịp gặp gỡ những người bạn và đồng nghiệp thân thiết của mình tại nhà thờ Tổ.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoài Linh hào hứng khoe khoảnh khắc tụ họp cùng nhiều nghệ sĩ trong sân khấu kịch “Nụ Cười Mới” kèm dòng trạng thái: “Lâu lắm rồi mới tụ tập, lại cùng cười vui vẻ. Tuy nhiên vẫn thiếu vài người. Nụ Cười Mới của anh em chúng tôi”.

Theo đó, bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều sao Việt như nghệ sĩ Chí Tài, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên…

Ai cũng tươi cười vui vẻ khi chụp ảnh kỷ niệm cùng danh hài Hoài Linh - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, nghệ sĩ Hoài Linh mặc quần dài và áo thun đơn giản cùng dáng ngồi đậm chất nông dân thường thấy. Đặc biệt, nam danh hài còn gây chú ý với kiểu tóc mới đầy trẻ trung. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cho rằng Hoài Linh đã có da có thịt hơn, hoàn toàn khác với hình ảnh cò hương trước đó.

Hình ảnh gầy gò trước đó của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh mới của “anh Bốn”: “Chú để tóc này trẻ ghê”, “Anh Linh độ này phát tướng ha”, “Khoảnh khắc đời thường mà vui chú nhỉ”, “Hoài Linh dạo này nhìn trẻ khỏe ra nhiều”, “Nhìn tấm hình là thấy nhiều năng lượng rồi”, “Chúc chú lúc nào cũng mạnh khỏe và vui tươi thế này ạ”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Khoảng thời gian Hoài Linh vắng bóng trên truyền hình, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối vì không còn được thấy nam danh hài thường xuyên như trước. Tuy nhiên, chứng kiến những khoảnh khắc đời thường đầy bình dị và tươi vui của anh, ai nấy đều cảm thấy yên lòng.

Tâm sự xúc động em trai Hoài Linh gửi Hồng Ngọc khi chứng kiến ảnh 2/3 gương mặt bỏng nặng của đàn chị Dương Triệu Vũ cảm phục sự dũng cảm của ca sĩ Hồng Ngọc khi dám công khai ảnh chính diện gương mặt bị bỏng nặng để cảnh báo mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-tap-an-uong-cung-dong-nghiep-ngoai-hinh-cua-danh-hai-hoai-linh-bat-ngo-gay-chu-y-359888.html