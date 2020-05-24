Tâm sự xúc động em trai Hoài Linh gửi Hồng Ngọc khi chứng kiến ảnh 2/3 gương mặt bỏng nặng của đàn chị

Hậu trường 24/05/2020 16:17

Dương Triệu Vũ cảm phục sự dũng cảm của ca sĩ Hồng Ngọc khi dám công khai ảnh chính diện gương mặt bị bỏng nặng để cảnh báo mọi người.

Sau tai nạn bỏng nước sôi do nổ nồi xông hơi tại nhà riêng ở Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và khán giả. Mới đây, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" lần đầu công khai ảnh 2/3 gương mặt bị bỏng nặng khiến mọi người xót xa. Cô nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ khán giả và đồng nghiệp.

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Hồng Ngọc đăng ảnh chính diện gương mặt bị bỏng nước sôi - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải loạt ảnh kỷ niệm với Hồng Ngọc kèm chia sẻ xúc động. Em trai Hoài Linh bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình trước sự dũng cảm của giọng ca "Mắt nai cha cha cha".

"Chị ơi mau khỏe nha chị... không phải ai cũng có đủ dũng cảm để đối diện với những điều không may. Nhưng chị đã không ngần ngại, sử dụng nỗi đau và hình ảnh “không đẹp” của mình để cảnh báo mọi người về hiểm họa để họ có thể tránh những trường hợp tương tự. Một hành động rất Hồng Ngọc", Dương Triệu Vũ cảm phục.

Nam ca sĩ cũng gửi lời chúc sức khỏe đến đàn chị: "Mong chị mau sớm bình phục để chị em mình lại vi vu khắp nơi hát với khán giả chị nhé! Thương chị! Những tấm hình em chụp cho chị và lúc mình đi hành nghề gần 18 năm nay nè".

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Dương Triệu Vũ rất thân thiết với đàn chị khi cùng hoạt động ở hải ngoại - Ảnh: FB

Hiện sức khỏe của ca sĩ Hồng Ngọc đã ổn định hơn sau tai nạn. Những vết thương bị bỏng đang bắt đầu khô và thay da mới. Dù chịu nhiều đau đớn nhưng cô vẫn mạnh mẽ vượt qua và liên tục trấn an mọi người.

Hồng Ngọc công khai ảnh gương mặt bị bỏng nặng, ai nhìn cũng xót xa

Hồng Ngọc công khai ảnh gương mặt bị bỏng nặng, ai nhìn cũng xót xa

Ca sĩ Hồng Ngọc quyết định đăng công khai ảnh bị bỏng đến 2/3 gương mặt và cảnh báo mọi người hãy cẩn thận tránh xảy ra tai nạn không may.

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Từ khóa:   Hồng Ngọc Dương Triệu Vũ Hồng Ngọc bị bỏng

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