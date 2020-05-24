Hồng Ngọc công khai ảnh gương mặt bị bỏng nặng, ai nhìn cũng xót xa

Ca sĩ Hồng Ngọc quyết định đăng công khai ảnh bị bỏng đến 2/3 gương mặt và cảnh báo mọi người hãy cẩn thận tránh xảy ra tai nạn không may.

Sau hơn 10 ngày bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi tại nhà riêng ở Mỹ, hiện vết thương của ca sĩ Hồng Ngọc đang dần hồi phục. Cô cũng công khai một vài hình ảnh của mình để trấn an mọi người. Tuy nhiên, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" đã cẩn thận che đi gương mặt. Đến khuya 23/5, Hồng Ngọc bất ngờ công khai bức ảnh toàn bộ gương mặt. Nhìn hình ảnh này, ai cũng phải xót xa. Gương mặt bị bỏng của Hồng Ngọc khiến mọi người đau xót - Ảnh: FB Kèm theo đó, cô còn đăng kèm dòng tâm sự dài chia sẻ với mọi người. "Hôm nay Ngọc vừa nghe tin một gia đình tại Việt Nam bị phỏng vì nhà bị cháy. Ngọc cảm nhận được sự đau đớn và hoang mang của các nạn nhân kinh khủng như thế nào.

Chỉ có những người từng bị phỏng mới có thể cảm nhận được sự đau đớn. Khi Ngọc bị nước sôi bắn vào người thì được đi cấp cứu ngay lập tức và chắc là so với 4 nạn nhân vừa bị phỏng có lẽ Ngọc bị nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa Ngọc được quá nhiều người quan tâm hỏi thăm cũng như gửi thuốc đến cho Ngọc, thì ít nhiều sự hoang mang cũng bớt đi phần nào", cô viết. Nữ ca sĩ đồng cảm và chia sẻ với nỗi đau của những người chung cảnh ngộ: "Nhất là khuôn mặt, đó là hình hài của một con người và vì thế sự hoang mang lo sợ là mình sẽ trở thành một con người khác với một khuôn mặt khác thì cuộc đời sẽ đi về đâu! Nhất là hai bé nhỏ sẽ đau đớn vô cùng, nghĩ đến mà xót xa quá. Nếu chúng ta, những ai có thể giúp các nạn nhân được gì ngay lúc này thì xin mọi người đừng chần chờ chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân nhé".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đoán Hồng Ngọc phải mất từ 6 - 8 tháng để hồi phục hoàn toàn - Ảnh: FB Hồng Ngọc cho biết, cô quyết định công khai vết thương trên gương mặt vì muốn cảnh báo mọi người hãy cẩn thận tránh những tai nạn đáng tiếc. "Đáng lý ra Ngọc không đăng tấm ảnh khi mới bị phỏng của mình vì sợ mọi người sẽ thấy được vết thương của Ngọc. Nhưng vì hôm nay cầm lòng không được nên Ngọc đăng lên đây để mọi người phải thật cẩn thận đừng để chuyện không may xảy ra nhé", bà mẹ ba con viết. Hồng Ngọc được nhiều đồng nghiệp quan tâm, động viên - Ảnh: FB Dòng chia sẻ của Hồng Ngọc nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên của mọi người. Ở phần bình luận, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Tóc Tiên, Lâm Vỹ Dạ, Đan Trường, Đông Nhi... chúc cô mau hồi phục.

Thêm ảnh cận mặt của Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, tình trạng hồi phục nhanh Trước tình cảm thương mến của bạn bè và khán giả, ca sĩ Hồng Ngọc liên tục cập nhật tình trạng sức khỏe để trấn an mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-ngoc-cong-khai-anh-guong-mat-bi-bong-nang-ai-nhin-cung-xot-xa-359450.html