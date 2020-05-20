Bức ảnh cận mặt đầu tiên của ca sĩ Hồng Ngọc và tình hình sức khỏe hiện tại

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Ngọc liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân sau tai nạn để trấn an khán giả.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ Hồng Ngọc sau khi biết tin cô bị bỏng nặng vì nổ nồi xông hơi tại Mỹ. Dự kiến cô phải điều trị trong khoảng từ 6 - 8 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn. Qua những hình ảnh được Hồng Ngọc đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy nữ ca sĩ bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể như mặt, cổ, ngực, tay và chân. Chứng kiến cảnh cô nằm trên giường bệnh và quấn băng khắp người, mọi người không khỏi xót xa.

Hồng Ngọc bị bỏng nặng sau tai nạn nổ nồi xông hơi - Ảnh: FB Dẫu chịu nhiều đau đớn nhưng những dòng trạng thái của cô luôn chứa đầy sự lạc quan, vừa để khích lệ bản thân vừa để trấn an những người xung quanh. Cách đây vài giờ, Hồng Ngọc tiếp tục đăng tải hình ảnh mới nhất của mình và chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại: “Hôm nay mọi thứ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều cả nhà ơi. Ngọc cũng đã lăng xăng lo cho các con được rồi nên trong lòng cảm thấy vui lắm. Hôm nay còn được anh Khắc Triệu đến thăm nữa. Trong lòng phấn khởi hẳn lên. Em cảm ơn anh Khắc Triệu.

Sáng hôm nay Jacob nhìn mẹ thật lâu rồi nói, “mẹ ơi! Mẹ beautiful rồi” làm mẹ đi soi gương thì hình như mẹ sắp đẹp rùi... Chúc mọi người một ngày bình an và hạnh phúc nè”. Bài đăng mới nhất của Hồng Ngọc - Ảnh: FB Trước dòng chia sẻ này, bạn bè và người hâm mộ vô cùng vui mừng khi thấy sức khỏe của Hồng Ngọc đã phục hồi được phần nào. Đặc biệt, ở bức ảnh chụp góc nghiêng, làn da nữ ca sĩ dù vẫn tấy đỏ nhưng không sưng to như tưởng tượng của nhiều người. Có vẻ các vết thương đang dần lành lại. Trong quá trình điều trị, sức khỏe của Hồng Ngọc đang dần tốt lên - Ảnh: FB Một số bình luận của bạn bè và khán giả - Ảnh: FB Dưới bài đăng, sao Việt đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Hồng Ngọc và mong cô sớm bình phục hoàn toàn: “Nghe mừng quá rồi chị ạ! Chúc chị thật mau chóng bình phục ạ”, “Thương quá xá. Nghe mà vui”, “Thương thương. Đẹp nhanh nhanh nè cưng ơi”, “Yên lòng... mọi chuyện sẽ ổn thôi chị nha”…

Mr Đàm xúc động hé lộ tình trạng của ca sĩ Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, cơ thể bắt đầu thay da Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vui mừng khi nghe ca sĩ Hồng Ngọc thông báo tình hình sức khỏe đã có chuyển biến tích cực sau tai nạn nổ nồi xông hơi.

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