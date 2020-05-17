Mr Đàm xúc động hé lộ tình trạng của ca sĩ Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, cơ thể bắt đầu thay da

Hậu trường 17/05/2020 09:14

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vui mừng khi nghe ca sĩ Hồng Ngọc thông báo tình hình sức khỏe đã có chuyển biến tích cực sau tai nạn nổ nồi xông hơi.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết chia sẻ về tình trạng bỏng của ca sĩ Hồng Ngọc. "Ông hoàng nhạc Việt" cho biết sức khỏe của giọng ca "Mắt nai cha cha cha" đã có nhiều chuyển biến tích cực sau khi bị bỏng nước sôi. Những nơi bị bỏng đang bắt đầu thay da non.

Mr Đàm viết: "Có lẽ hôm nay là 1 ngày vui... Vui từ nhiều phía, có khi nó chỉ là 1 điều gì đó rất đỗi bình thường so với mọi người! Nhưng với người quái đản như tui thì có lẽ những niềm vui nhỏ nhỏ đó sẽ cho tui nhiều sức mạnh lắm!

Trong đó có tin vui từ bên kia khi "thằng em ruột" Hồng Ngọc báo về là em đã khỏe nhiều và bắt đầu thay da".

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Đàm Vĩnh Hưng đã bật khóc khi biết vết bỏng của Hồng Ngọc khá nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc có mối quan hệ tình bạn thân thiết gắn bó nhiều năm. Nam ca sĩ cũng là sao Việt đầu tiên biết về tai nạn của đồng nghiệp tại Mỹ và báo tin đến mọi người. Trước đó, khi thấy Hồng Ngọc qua Facetime, Đàm Vĩnh Hưng đã bật khóc vì vết thương quá nghiêm trọng. Anh dự đoán nữ ca sĩ phải mất từ 6 - 8 tháng mới hồi phục hoàn toàn.

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Hình ảnh Hồng Ngọc nằm trên giường và băng bó khắp nơi khiến mọi người xót xa - Ảnh: FB

Ít giờ trước, những hình ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ sau tai nạn nổ nồi xông hơi cũng được cô đăng tải. Dù cố ý che phần mặt nhưng mọi người vẫn nhận ra cô phải băng bó khắp ngực, cổ và tay.

Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau tai nạn bỏng nặng, người quấn đầy băng khiến ai nấy đều xót xa

Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau tai nạn bỏng nặng, người quấn đầy băng khiến ai nấy đều xót xa

Sau một tuần gặp tai nạn nổ nồi xông hơi và bị bỏng nặng, nữ ca sĩ Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh đầu tiên lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Hồng Ngọc Hồng Ngọc bị bỏng

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