Chia sẻ đầu tiên của ca sĩ Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, tiết lộ tình trạng hiện tại

Ca sĩ Hồng Ngọc đã có động thái đầu tiên sau khi bị bỏng vì nổ nồi xông hơi. Cô gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm mình những ngày qua.

Thông tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi khiến mọi người lo lắng. Sau thời gian nhập viện cấp cứu, mới đây, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" đã có động thái đầu tiên trấn an mọi người.

Nữ ca sĩ hải ngoại gửi lời cảm ơn mọi người đã gửi lời động viên mình sau tai nạn vừa qua. Công chúng cũng an tâm phần nào khi Hồng Ngọc tiết lộ tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn.

Hiện cô đã xuất viện về nhà sau khi được bác sĩ cấp cứu - Ảnh: FB

Cô viết: "Xin được cảm ơn gia đình, các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và khán giả gần xa thân thương đã gửi lời thăm và lời cầu nguyện cho Ngọc những ngày qua.

Hiện giờ Ngọc đã tạm ổn hơn chút rồi, Ngọc cảm nhận được tình thương của mọi người nhiều lắm. Ngọc chúc tất cả có ngày lễ Hiền Mẫu thật hạnh phúc nha".

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc cô mau chóng hồi phục.

Hiện ca sĩ Hồng Ngọc đang sống cùng chồng và 3 con tại Mỹ - Ảnh: FB

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của đàn em với công chúng. Anh tiết lộ đồng nghiệp bị bỏng khá nặng và dự đoán phải mất từ 6 – 8 tháng để hồi phục.

Mr Đàm cho biết: “Mặt Ngọc sưng nhiều lắm, chỉ có thể diễn tả giống như một người bị 5 thằng đàn ông khỏe mạnh đánh liên tiếp trong 20 phút. Nó sưng tới mức vậy đó. Nhìn nước mắt của em từ trong khóe mắt sưng húp kia lăn dài ra, lòng mình đau không thể chịu nổi và khiến mình khóc nhiều hơn!".

Tin mới nhất về tình trạng của ca sĩ Hồng Ngọc, bỏng rất nặng mất khoảng 6 - 8 tháng mới hồi phục Ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi. Hiện cô đang được điều trị nhưng vết thương rất nghiêm trọng, sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-se-dau-tien-cua-ca-si-hong-ngoc-sau-khi-bi-bong-nang-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-358493.html