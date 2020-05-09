Tin mới nhất về tình trạng của ca sĩ Hồng Ngọc, bỏng rất nặng mất khoảng 6 - 8 tháng mới hồi phục

Ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi. Hiện cô đang được điều trị nhưng vết thương rất nghiêm trọng, sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục.

Thông tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ gặp sự cố bất ngờ do nổ nồi xông hơi. Vết thương khá nghiêm trọng khiến cô rất đau đớn. Là một người anh, người đồng nghiệp thân thiết nhiều năm, Mr Đàm đã bật khóc khi FaceTime và thấy những vết thương của đàn em. Mới đây, được sự cho phép của Thomas Tâm - chồng Hồng Ngọc, giọng ca "Say tình" tiết lộ thêm về sự việc và tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ.

Anh viết trên Facebook: "Hưng nghĩ và đoán rằng Hồng Ngọc phải mất 6 - 8 tháng để trở lại bình thường! Vì Ngọc bị nặng lắm!". Vết bỏng khá nghiêm trọng, Hồng Ngọc cần nhiều thời gian để hồi phục - Ảnh: FB Mr Đàm kể lại sự việc: "Ngọc mua một cái nhà xông hơi kiểu vào trong ngồi rồi thò đầu và tay ra ngoài được, nồi nước xông thì để bên ngoài, có ống dẫn hơi nóng vào trong cái lều xông đó. Lúc đó là bé Hưng - con trai lớn của Ngọc đang xông, Ngọc muốn kiểm tra xem nồi còn hoạt động hay không, nước còn sôi không. Cô ấy đến gần và nồi nước sôi phát nổ. Một mình Ngọc hứng chịu hết tất cả! Mặt Ngọc sưng nhiều lắm, chỉ có thể diễn tả giống như một người bị 5 thằng đàn ông khỏe mạnh đánh liên tiếp trong 20 phút. Nó sưng tới mức vậy đó".

Anh chia sẻ lại những kỷ niệm bên đàn em và chúc cô nhanh hồi phục - Ảnh: FB Anh vô cùng đau xót vì tai nạn bất ngờ xảy ra với ca sĩ Hồng Ngọc. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không thể ngừng khóc khi nhìn đàn em chịu đau đớn: "Nhìn nước mắt của em từ trong khóe mắt sưng húp kia lăn dài ra, lòng mình đau không thể chịu nổi và khiến mình khóc nhiều hơn! Miệng nó cứ nói không sao. Nhưng tôi nhìn tôi biết mà. Thương quá Ngọc ơi! Bạn bè, đồng nghiệp, khán giả khắp nơi đều quan tâm và lo cho em lắm". Ca sĩ Hồng Ngọc bên chồng con - Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh là người không cho công khai ảnh của Hồng Ngọc sau tai nạn vì không muốn tinh thần của cô bị ảnh hưởng.

Ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng vì nổ nồi xông hơi, Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi thấy hình đồng nghiệp Thông tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Hiện cô đã phải hủy nhiều show diễn vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-moi-nhat-ve-tinh-trang-cua-ca-si-hong-ngoc-bong-rat-nang-mat-khoang-6-8-thang-moi-hoi-phuc-358389.html