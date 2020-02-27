Đàm Vĩnh Hưng tự tay cắt tóc làm đẹp cho mẹ già, dân mạng xúc động

Bỏ qua những mâu thuẫn trong quá khứ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành sự quan tâm và tình yêu vô bờ cho mẹ.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xúc động bên mẹ ruột. "Ông hoàng nhạc Việt" tự tay cắt tóc, làm đẹp cho mẹ và chia sẻ: "Bác khách hàng này hơi khó tính! Phải đòi thợ chính mà phải đẹp trai giống con bác ấy thì mới chịu cắt. Haiz, cuộc sống mà! Đang mùa này... kẹt quá! Thông cảm tiệm con không có gương to nha bác nha!". Khoảnh khắc đời thường của nam ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ảnh tự tay cắt tóc cho mẹ - Ảnh: FB

Nam ca sĩ vô cùng chuyên tâm khi chăm sóc vị 'khách hàng' đặc biệt của mình - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nam ca sĩ nhận được sự chú ý của mọi người. Công chúng hết lời ngợi khen sự hiếu thảo của Đàm Vĩnh Hưng và xúc động trước tình cảm của hai mẹ con Mr Đàm sau sóng gió.

Dân mạng bày tỏ dưới bài viết: "Nhìn thấy mẹ khỏe mạnh là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chúc bác thật nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và hạnh phúc bên con cháu. Em thật ngưỡng mộ anh"; "Còn mẹ để được chăm chút từng ly từng tí là quá hạnh phúc không còn gì bằng. Anh là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh vẫn tận tình bên mẹ. Một hình ảnh thật đẹp"; "Không hình ảnh nào đẹp cho bằng cảnh con cái chăm sóc cha mẹ. Nhìn cưng quá anh Hưng"...

Trước đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ khoảnh khắc giúp mẹ ruột làm đẹp - Ảnh: FB

Vào năm 2016, Đàm Vĩnh Hưng từng gây chấn động khi livestream chia sẻ chuyện mẹ ruột nợ nần. Nam ca sĩ cho biết, anh rất mệt mỏi khi phải gánh nợ cho bà suốt nhiều năm qua và quyết định công khai mọi chuyện. Hậu lùm xùm, hai mẹ con Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ qua mọi mâu thuẫn. Giọng ca "Qua cơn mê" đã đón mẹ về nhà để tiện chăm sóc và phụng dưỡng.

Đàm Vĩnh Hưng xót xa khi sao nhí 13 tuổi bị tai nạn, chân gãy tận 3 vị trí Thông tin cậu bé chơi trống lắc Nguyễn Hiếu Trung bị tai nạn được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thu hút sự quan tâm lớn của mọi người.

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