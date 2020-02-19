Thông tin cậu bé chơi trống lắc Nguyễn Hiếu Trung bị tai nạn được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thu hút sự quan tâm lớn của mọi người.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải hình ảnh "hot boy trống lắc" Nguyễn Hiếu Trung nằm bệnh viện với đôi chân băng bó. Theo chia sẻ của "ông hoàng nhạc Việt", cậu bé gặp tai nạn khi đang đi bộ qua đường.

Mr Đàm cho biết: "Vừa nhận tin là phóng tới với thằng con liền! Đến nơi thì con đã được cho mổ liền! Hot boy trống lắc Hiếu Trung của mọi người đó! Con đi diễn đám ở Long An với các chú chơi trống lắc khác! Ba chú cháu dắt tay nhau băng qua đường bị một xe honda tông thẳng vào con! Chân bị gãy 3 vị trí! Đang chuẩn bị mổ tại trung tâm chấn thương chỉnh hình!".

Hiếu Trung bị xe máy tông thẳng vào người khiến chân gãy tận 3 vị trí và phải mổ - Ảnh: FB

Trong bài viết, nam ca sĩ gọi Hiếu Trung là con và xưng ba. Được biết, dù bị tai nạn nghiêm trọng nhưng cậu bé vẫn không cho người nhà báo cho Đàm Vĩnh Hưng vì sợ phiền, điều này khiến anh xúc động. Sau khi nhận được tin, anh đã đến thăm và động viên cậu bé sớm khỏi bệnh.

"Mong con mau mau bình phục! Ba Hưng biết con đang đau lắm! Mạnh mẽ lên con trai! Có rất nhiều cô chú khán giả quan tâm và thương con nhiều lắm lắm!", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Hiếu Trung từng tham gia một vài chương trình và được gặp nghệ sĩ Hoài Linh, Dương Triệu Vũ - Ảnh: FB

Cậu bé được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ rất nhiều - Ảnh: FB

Năm 2017, Hiếu Trung được khán giả biết đến với biệt danh "hot boy trống lắc". Cậu bé 10 tuổi khi ấy nổi tiếng nhờ clip vừa chơi trống lắc tay phục vụ mọi người vừa bán bánh phồng tôm giúp ba mẹ. Xem được video trên, Đàm Vĩnh Hưng vô cùng ấn tượng và tìm đến giúp đỡ Hiếu Trung. Nam ca sĩ hỗ trợ cậu bé rất nhiều trong cuộc sống và phát triển tài năng nghệ thuật.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Vũ Hà là người keo kiệt và có thói quen sinh hoạt kỳ quặc Vốn nổi tiếng là người thẳng thắn nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại chia sẻ về tính cách người bạn thân lâu năm của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-xot-xa-khi-sao-nhi-13-tuoi-bi-tai-nan-chan-gay-tan-3-vi-tri-351358.html