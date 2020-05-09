Ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng vì nổ nồi xông hơi, Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi thấy hình đồng nghiệp

Thông tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Hiện cô đã phải hủy nhiều show diễn vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đã đăng tải bài viết thông báo hủy show diễn đột ngột vì bị bỏng nước sôi. Chồng nữ ca sĩ - Thomas Tâm cũng báo tin qua trang cá nhân và mong nhận được sự thông cảm của mọi người vì sự cố không mong muốn.

Ngay khi biết tin, mọi người nhanh chóng để lại bình luận hỏi thăm tình trạng của nữ ca sĩ. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Bằng Kiều... bày tỏ sự lo lắng và cầu mong cô sớm hồi phục.

Ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi phải hủy nhiều show - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết đau lòng về sự cố của người em thân thiết. Theo chia sẻ, Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi và phải chịu đau đớn rất nhiều. Nam ca sĩ đã bật khóc khi gọi cho đàn em vì thấy vết thương của cô.

“Khi Hưng nhìn qua face time đã khóc ngay lập tức! Những lời nói gì lúc này dù là không đủ để bù đắp cơn đau và nỗi lo mà em ấy đang hứng chịu!

Nhưng sẽ làm em được an ủi vì ai ai cũng thương và lo lắng cho em! Cầu mong em nhanh vượt qua! Nhanh bình phục, nhanh trở lại!”, Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết nhiều năm với Hồng Ngọc - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn tag tên chồng Hồng Ngọc và gửi gắm: “Ngay lúc này Ngọc cần em và các con hơn lúc nào hết! Thay mặt gia đình Ngọc mà lo lắng chăm sóc Ngọc em rể nha!”.

Dưới phần bình luận, khi một người quen muốn chồng Hồng Ngọc chụp ảnh của nữ ca sĩ để mọi người yên tâm, lúc này, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: “Anh đã cấm không đăng bất kỳ tấm hình nào”. Động thái gay gắt của “ông hoàng nhạc Việt” khiến mọi người hiểu rằng vết bỏng của giọng ca “Mắt nai cha cha cha” không hề nhẹ.

Sau thông tin con trai nuôi bị tai nạn giao thông, danh hài Hoài Linh lại tiếp tục gặp chuyện buồn Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Hoài Linh không giấu được sự đau xót trước sự ra đi của người ân nhân lớn đối với gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-hong-ngoc-bi-bong-vi-no-noi-xong-hoi-dam-vinh-hung-bat-khoc-khi-thay-hinh-dong-nghiep-358380.html