Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình sức khỏe của con nuôi danh hài Hoài Linh giờ ra sao?

Hậu trường 23/04/2020 10:50

Hiện tại, ca sĩ Cao Hữu Thiên - con nuôi Hoài Linh đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu nhưng chưa thể trò chuyện.

Tối 19/4, ca sĩ Cao Hữu Thiên (nghệ danh Huỳnh Đức Nhật) - con nuôi Hoài Linh gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi giao hàng online. Ngay sau đó, anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu bầm, gãy xương hàm và xương gò má.

con nuoi hoai linh 1
Ca sĩ Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người thân, hiện tại, ca sĩ Cao Hữu Thiên đã tỉnh lại. Tuy nhiên, anh chưa thể nói chuyện và chỉ ăn được cháo loãng. Được biết, con trai nuôi danh hài Hoài Linh cần phải trải qua 3 lần phẫu thuật phục hồi chức năng nhai trước. Về phần chấn thương sọ não, bác sĩ cho biết máu bầm đã tạm ngưng phát triển nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi cũng như không loại bỏ khả năng phải phẫu thuật hộp sọ để lấy máu bầm.

con nuoi hoai linh 2
Nam ca sĩ đã tỉnh lại nhưng cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể bình phục - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, đồng nghiệp và khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng. Mọi người gửi lời hỏi thăm sức khỏe nam ca sĩ và mong anh sớm bình phục.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, con trai nuôi Hoài Linh không nhận được show diễn nên phải mưu sinh bằng nghề bán hàng online. Chính vì vậy, anh trai Cao Hữu Thiên cùng nhiều bạn bè đang kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ nam ca sĩ vượt qua khó khăn.

con nuoi hoai linh 3
Cao Hữu Thiên được cha nuôi Hoài Linh nâng đỡ phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Xuất thân là người mẫu ảnh và rẽ hướng sang ca hát một thời gian dài nhưng Cao Hữu Thiên chỉ được khán giả chú ý khi xuất hiện với tư cách con trai nuôi Hoài Linh trong đêm chung kết “Gương mặt thân quen”. Theo đuổi dòng nhạc quê hương, Hữu Thiên vẫn đang nỗ lực để được khán giả công nhận nhưng chưa gặt hái được nhiều thành quả nhất định.

Con nuôi danh hài Hoài Linh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não, gãy xương hàm

Con nuôi danh hài Hoài Linh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não, gãy xương hàm

Con nuôi Hoài Linh - ca sĩ Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông và đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   danh hài Hoài Linh Hoài Linh Cao Hữu Thiên

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026