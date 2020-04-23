Hiện tại, ca sĩ Cao Hữu Thiên - con nuôi Hoài Linh đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu nhưng chưa thể trò chuyện.

Tối 19/4, ca sĩ Cao Hữu Thiên (nghệ danh Huỳnh Đức Nhật) - con nuôi Hoài Linh gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi giao hàng online. Ngay sau đó, anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu bầm, gãy xương hàm và xương gò má.

Ca sĩ Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người thân, hiện tại, ca sĩ Cao Hữu Thiên đã tỉnh lại. Tuy nhiên, anh chưa thể nói chuyện và chỉ ăn được cháo loãng. Được biết, con trai nuôi danh hài Hoài Linh cần phải trải qua 3 lần phẫu thuật phục hồi chức năng nhai trước. Về phần chấn thương sọ não, bác sĩ cho biết máu bầm đã tạm ngưng phát triển nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi cũng như không loại bỏ khả năng phải phẫu thuật hộp sọ để lấy máu bầm.

Nam ca sĩ đã tỉnh lại nhưng cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể bình phục - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, đồng nghiệp và khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng. Mọi người gửi lời hỏi thăm sức khỏe nam ca sĩ và mong anh sớm bình phục.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, con trai nuôi Hoài Linh không nhận được show diễn nên phải mưu sinh bằng nghề bán hàng online. Chính vì vậy, anh trai Cao Hữu Thiên cùng nhiều bạn bè đang kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ nam ca sĩ vượt qua khó khăn.

Cao Hữu Thiên được cha nuôi Hoài Linh nâng đỡ phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Xuất thân là người mẫu ảnh và rẽ hướng sang ca hát một thời gian dài nhưng Cao Hữu Thiên chỉ được khán giả chú ý khi xuất hiện với tư cách con trai nuôi Hoài Linh trong đêm chung kết “Gương mặt thân quen”. Theo đuổi dòng nhạc quê hương, Hữu Thiên vẫn đang nỗ lực để được khán giả công nhận nhưng chưa gặt hái được nhiều thành quả nhất định.

Con nuôi danh hài Hoài Linh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não, gãy xương hàm Con nuôi Hoài Linh - ca sĩ Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông và đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

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