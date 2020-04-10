Mẹ Hoài Linh đàn hát đầy chất nghệ sĩ cùng Chí Tài, dân mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp của bà ở tuổi 82

Hậu trường 10/04/2020 15:17

Ở tuổi ngoài 80, mẹ ruột Hoài Linh vẫn vô cùng khỏe khoắn và minh mẫn. Bà còn cầm đàn và hát như một nghệ sĩ cho con cháu cùng nghe.

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip vui vẻ của cả gia đình. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc mẹ ruột của nam ca sĩ cầm đàn hát đầy chất nghệ sĩ. Anh chia sẻ: "Mẹ của Vũ và anh Hoài Linh tập hát cùng anh Chí Tài. Mẹ Vũ đã hơn 80 mà vẫn còn vui tươi yêu đời lắm. Yêu mẹ".

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Gương mặt phúc hậu của mẹ Hoài Linh ở tuổi ngoài 80 thu hút sự chú ý - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, mẹ ruột Hoài Linh cầm đàn và hát theo nhạc vô cùng chuyên nghiệp. Nghệ sĩ Chí Tài đệm đàn cho bà hát một cách say sưa. Danh hài Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và đông đảo con cháu cùng quây quần nghe bà biểu diễn.

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Nghệ sĩ Chí Tài đệm đàn...
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... danh hài Hoài Linh đứng nghe mẹ hát say sưa - Ảnh: Cắt từ clip

Bài viết của ca sĩ Dương Triệu Vũ lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người hết lời ngợi khen giọng hát tuyệt vời của bà.

Mọi người thích thú nhận xét: "Mẹ Linh đẹp lão mặt mày rất phúc hậu", "Đại gia đình nghệ sĩ. Thật ngưỡng mộ giọng ca của cô, mượt mà và tiếng đàn điêu luyện", "Gia đình anh có phúc quá! Cả nhà ai cũng có máu nghệ sĩ ha", "Bác đáng yêu quá, nhìn mặt bác phúc hậu quá ước gì mình còn có mẹ", "Mẹ lớn tuổi mà còn hát hay quá chú Hoài Linh ơi", "Bà đậm chất nghệ sĩ nên con cái theo nghệ thuật là đúng"... Không ít người ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của mẹ Dương Triệu Vũ ở tuổi 82.

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Ba mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ - Ảnh: FB
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Niềm vui của ông bà ở tuổi xế chiều là được quây quần bên con cháu - Ảnh: FB

Mẹ ruột Hoài Linh tên Nguyễn Thị Lệ Phương, năm nay 82 tuổi. Bà có 6 người con tài năng, có 3 người theo nghệ thuật là Hoài Linh, Phương Trang và Dương Triệu Vũ. Hiện họ đang sống tại Mỹ, được con cháu phụng dưỡng và chăm sóc chu đáo.

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Từ khóa:   Hoài Linh Dương Triệu Vũ gia đình Hoài Linh

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