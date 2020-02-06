Bị chỉ trích vì mặc áo lộ cả eo vào nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh, nữ diễn viên Nam Thư lên tiếng

Diễn viên Nam Thư chính thức lên tiếng sau khi nhận về hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng vì mặc đồ hở hang vào nhà thờ Tổ trang nghiêm.

Đoạn clip mới nhất của nữ diễn viên Nam Thư trên kênh Youtube cá nhân đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Cụ thể, trong clip, Nam Thư diện trang phục khá thoải mái với áo croptop hở eo và quần dài để tham quan nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh. Nữ diễn viên còn gây chú ý khi cầm theo một chiếc giỏ để nhặt trứng và hái rau. Chỉ với vài cảnh quay nhưng khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự rộng rãi và bề thế của nhà thờ Tổ.

Nam Thư diện trang phục khá thoải mái dạo quanh khuôn viên của nhà thờ Tổ - Ảnh: Youtube Cách ăn mặc của cô nàng bị cho là không phù hợp - Ảnh: Youtube Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thích thú trước đoạn clip này thì một bộ phận khán giả lại chỉ trích cách ăn mặc của Nam Thư. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng Nam Thư diện trang phục không phù hợp khi đến nơi trang nghiêm: “Ăn mặc chả ra cái gì”, “Vô nhà thờ mà ăn mặc như vậy, mình không thích cách ăn mặc như vậy của Nam Thư”, “Ăn mặc kín đáo khi đi nhà thờ Tổ đi chị”, “Vô đền thờ mà ăn mặc kiểu gì vậy trời”...

Một số bình luận chỉ trích Nam Thư - Ảnh: Youtube Trước những ý kiến trái chiều này, Nam Thư đã chính thức lên tiếng trên kênh Youtube cá nhân: “Mọi người ơi, tất các chánh điện của Đền đều đóng hết nhé! Thư chỉ dạo 1 vòng khuôn viên nhà vườn thôi nhé! Đi ra vườn hái rau quả nên Thư mặc như vậy là hợp lý thôi nha cả nhà, chứ Thư đâu vô cúng kiến đâu ạ? Nên, mọi người suy nghĩ trước khi comment hơi “không đúng” về Thư nhé!”. Nam Thư lên tiếng giải thích - Ảnh: Youtube Nam Thư cho biết, cô không vào trong đền mà chỉ dạo xung quanh bên ngoài nên ăn mặc có phần thoải mái hơn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khuyên mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi để lại những bình luận “không đúng” về mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-vi-mac-ao-lo-ca-eo-vao-nha-tho-to-cua-danh-hai-hoai-linh-nu-dien-vien-nam-thu-len-tieng-350247.html