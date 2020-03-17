Bị kẻ xấu giả mạo tung tin phát khẩu trang miễn phí, danh hài Hoài Linh kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác

Hậu trường 17/03/2020 15:02

Lợi dụng danh tiếng của nghệ sĩ Hoài Linh, một tài khoản mạo danh đã đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội với mục đích lừa đảo.

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng bài kêu gọi khán giả đề cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo khi có một tài khoản Facebook mạo danh nam danh hài: “Đây là trang giả mạo, mọi người cẩn thận. Không nên cung cấp số điện thoại và chuyển khoản cho các tài khoản giả mạo này nhé cả nhà, report trang này giúp Linh nhé. Cám ơn mọi người, cẩn thận không khéo bị lừa!”.

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Hoài Linh mong mọi người cảnh giác trước tài khoản giả mạo - Ảnh: FB

Được biết, trang giả mạo này đã lấy tên của nghệ sĩ Hoài Linh để thông báo về việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Theo nội dung đăng tải, mỗi gia đình có thể nhận được tối đa 3 hộp khẩu trang y tế. Tuy nhiên, đây là chiêu trò để kẻ xấu trục lợi trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

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Bài đăng của trang giả mạo - Ảnh: FB

Khoảng thời gian gần đây, nhiều sao Việt khác cũng gặp phải trường hợp tương tự Hoài Linh. Trong đó phải kể đến việc nữ ca sĩ Thủy Tiên bị một tài khoản giả mạo lợi dụng tên tuổi để lừa đảo các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ hạn mặn ở miền Tây.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên viết: “Cảnh báo lừa đảo. Tôi không có xài Zalo ạ, có một ai tạo tài khoản Zalo tên Thủy Tiên và xin số thẻ visa để lấy thông tin hack tài khoản. Mọi người cảnh giác tuyệt đối đừng bao giờ để lộ thông tin số thẻ visa nha”.

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Thủy Tiên và vợ chồng Lý Hải đều bị kẻ xấu mạo danh lừa đảo tiền từ thiện - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Minh Hà - bà xã Lý Hải cũng đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về việc một tài khoản Zalo ngang nhiên lấy tên “Lý Hải - Minh Hà” để lừa đảo tiền từ thiện. Cô còn bức xúc cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh, công việc, kinh doanh và mọi thứ đều khó khăn rồi lại thêm hạn mặn. Làm ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn, giờ là lúc giúp nhau. Nếu không giúp được thì đừng lừa mọi người như vậy”.

Bị dân mạng vào xin tiền sửa mũi, Thủy Tiên phản ứng ra sao?

Bị dân mạng vào xin tiền sửa mũi, Thủy Tiên phản ứng ra sao?

Một tài khoản mạng xã hội gửi tin nhắn đến ca sĩ Thủy Tiên xin cô cho tiền đi sửa mũi. Khi nhận được tin nhắn này, bà xã Công Vinh chỉ biết cười.

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Từ khóa:   danh hài Hoài Linh Thủy Tiên Lý Hải

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