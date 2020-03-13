Sao Việt đồng lòng giúp đỡ người dân vượt qua hạn mặn: Ngọc Trinh chi hẳn 200 triệu, Thủy Tiên ra sức kêu gọi nhà hảo tâm

Hậu trường 13/03/2020 17:07

Nhiều sao Việt như MC Đại Nghĩa, Thủy Tiên... đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp ủng hộ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn kéo dài.

Giữa lúc cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19 thì người dân miền Tây còn phải gồng mình chống chọi với hạn hán và ngập mặn. Thiên tai kéo dài, người dân ở nhiều tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nước ngọt để sinh hoạt. Bên cạnh đó, hàng loạt nông sản, thủy hải sản đều bị bệnh hoặc chết gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế.

Sao Việt đồng lòng giúp đỡ người dân vượt qua hạn mặn: Ngọc Trinh chi hẳn 200 triệu, Thủy Tiên ra sức kêu gọi nhà hảo tâm - Ảnh 1
Người dân miền Tây khốn khổ vì hạn mặn - Ảnh: Internet

Trước tình thế cấp bách này, nhiều sao Việt đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để giúp người dân miền Tây vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiểu được nỗi khổ của đồng bào, MC Đại Nghĩa là người tiên phong trong việc đưa hàng chục máy lọc nước mặn về các tỉnh miền Tây để giúp đỡ bà con. Trên trang Facebook cá nhân, anh liên tục cập nhật hành trình từ thiện đến người hâm mộ và không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm.

mc dai nghia 1
Đại Nghĩa đã đưa được rất nhiều máy lọc nước về cho người dân miền Tây - Ảnh: FB

Chung tay với Đại Nghĩa, ca sĩ Thủy Tiên cũng đã ủng hộ 50 triệu đồng để mua máy lọc nước cho người dân. Bên cạnh đó, cô còn ra sức kêu gọi bạn bè, người hâm mộ đóng góp để giúp đỡ đồng bào vượt qua thiên tai: “20 nghìn hay 50 nghìn cũng là quý báu, hoặc 1 cái share cũng là quý báu trong lúc này, mình rất là biết ơn lắm ạ”.

Thủy Tiên cho biết gia đình cô từng trải qua việc chỉ có 1 can nước để sử dụng nên cô phần nào cảm nhận được nỗi khổ của người dân nơi đây.

mc dai nghia 2

Bài đăng của Thủy Tiên nhanh chóng thu về gần 75 nghìn lượt yêu thích và hơn 40 nghìn lượt chia sẻ - Ảnh: FB

Mới đây nhất, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa ủng hộ 200 triệu để mang nước về cho bà con miền Tây. Trên Facebook, cô viết: “Trinh xin góp 200 triệu cho chuyến vận động này và mong là các mạnh thường quân cùng chung tay với Trinh đem được nhiều máy lọc nước mặn đến cho bà con. Trinh sẽ kêu gọi thêm để mua thêm nhiều máy lọc nước cho 5 tỉnh miền Tây đang nhiễm mặn và thiếu nước sinh hoạt”.

mc dai nghia 3
Ngọc Trinh bày tỏ sự đau lòng trước tình cảnh của người dân miền Tây - Ảnh: FB

Hành động này của Đại Nghĩa, Thủy Tiên và Ngọc Trinh nhận được sự ủng hộ và “cơn mưa” lời khen từ công chúng.

Nghệ sĩ Phi Phụng quyên góp 130 triệu đồng giúp đỡ Hoàng Lan

Nghệ sĩ Phi Phụng quyên góp 130 triệu đồng giúp đỡ Hoàng Lan

Sau một ngày kêu gọi đồng nghiệp, khán giả giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan, Phi Phụng thông báo đã nhận được 130 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Thủy Tiên sao Việt làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026