Sao Việt đồng lòng giúp đỡ người dân vượt qua hạn mặn: Ngọc Trinh chi hẳn 200 triệu, Thủy Tiên ra sức kêu gọi nhà hảo tâm

Nhiều sao Việt như MC Đại Nghĩa, Thủy Tiên... đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp ủng hộ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn kéo dài.

Giữa lúc cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19 thì người dân miền Tây còn phải gồng mình chống chọi với hạn hán và ngập mặn. Thiên tai kéo dài, người dân ở nhiều tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nước ngọt để sinh hoạt. Bên cạnh đó, hàng loạt nông sản, thủy hải sản đều bị bệnh hoặc chết gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Người dân miền Tây khốn khổ vì hạn mặn - Ảnh: Internet Trước tình thế cấp bách này, nhiều sao Việt đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để giúp người dân miền Tây vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiểu được nỗi khổ của đồng bào, MC Đại Nghĩa là người tiên phong trong việc đưa hàng chục máy lọc nước mặn về các tỉnh miền Tây để giúp đỡ bà con. Trên trang Facebook cá nhân, anh liên tục cập nhật hành trình từ thiện đến người hâm mộ và không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Đại Nghĩa đã đưa được rất nhiều máy lọc nước về cho người dân miền Tây - Ảnh: FB Chung tay với Đại Nghĩa, ca sĩ Thủy Tiên cũng đã ủng hộ 50 triệu đồng để mua máy lọc nước cho người dân. Bên cạnh đó, cô còn ra sức kêu gọi bạn bè, người hâm mộ đóng góp để giúp đỡ đồng bào vượt qua thiên tai: “20 nghìn hay 50 nghìn cũng là quý báu, hoặc 1 cái share cũng là quý báu trong lúc này, mình rất là biết ơn lắm ạ”.

Thủy Tiên cho biết gia đình cô từng trải qua việc chỉ có 1 can nước để sử dụng nên cô phần nào cảm nhận được nỗi khổ của người dân nơi đây. Bài đăng của Thủy Tiên nhanh chóng thu về gần 75 nghìn lượt yêu thích và hơn 40 nghìn lượt chia sẻ - Ảnh: FB Mới đây nhất, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa ủng hộ 200 triệu để mang nước về cho bà con miền Tây. Trên Facebook, cô viết: “Trinh xin góp 200 triệu cho chuyến vận động này và mong là các mạnh thường quân cùng chung tay với Trinh đem được nhiều máy lọc nước mặn đến cho bà con. Trinh sẽ kêu gọi thêm để mua thêm nhiều máy lọc nước cho 5 tỉnh miền Tây đang nhiễm mặn và thiếu nước sinh hoạt”. Ngọc Trinh bày tỏ sự đau lòng trước tình cảnh của người dân miền Tây - Ảnh: FB Hành động này của Đại Nghĩa, Thủy Tiên và Ngọc Trinh nhận được sự ủng hộ và “cơn mưa” lời khen từ công chúng.

Nghệ sĩ Phi Phụng quyên góp 130 triệu đồng giúp đỡ Hoàng Lan Sau một ngày kêu gọi đồng nghiệp, khán giả giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan, Phi Phụng thông báo đã nhận được 130 triệu đồng.

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