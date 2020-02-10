Sao Việt cùng nhau ‘giải cứu’ dưa hấu giúp nông dân, số lượng Hà Tăng mua ủng hộ gây choáng nhất

Giữa lúc dịch bệnh Corona đang hoành hành, nhiều sao Việt đồng loạt lên tiếng kêu gọi “giải cứu” dưa hấu ủng hộ nông dân trên trang cá nhân.

Những ngày vừa qua, nhiều tiểu thương lâm vào cảnh không thể xuất khẩu các loại nông sản sang Trung Quốc vì dịch bệnh Corona. Một trong số những mặt hàng bị ứ đọng nhiều nhất là dưa hấu. Được biết, giá bán dưa hấu tại ruộng chỉ còn 1.000 đồng/kg, còn ở các thành phố khác thì dao động từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Nông dân khốn khổ vì không xuất khẩu được dưa hấu - Ảnh: Internet Trước tình hình này, nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Trà My, Tăng Thanh Hà, Hồ Bích Trâm… đã mua ủng hộ và kêu gọi “giải cứu” dưa hấu giúp nông dân.

Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh mua dưa hấu kèm dòng trạng thái: “Đã mua 28kg dưa làm nước ép cho văn phòng nhà Ngọc. Tí chiều sẽ ủng hộ thêm tẹo. Dưa hấu, thanh long, chôm chôm mùa này ngon lắm, mọi người ủng hộ bà con nha”. Ninh Dương Lan Ngọc mua dưa hấu ủng hộ nông dân - Ảnh: FB Trong khi đó, Trà My Idol đã ủng hộ người dân bằng cách mua 100kg dưa hấu. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cập nhật thông tin về tình hình dưa hấu rớt giá và địa điểm bán dưa để kêu gọi mọi người mua ủng hộ.

Đặc biệt, dưới bài đăng kêu gọi “giải cứu” dưa hấu của Trà My, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết đã đặt 200kg dưa hấu để giúp đỡ nông dân. Tăng Thanh Hà và Trà My Idol cùng đặt mua 300kg dưa hấu để san sẻ khó khăn với bà con - Ảnh: FB Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Ngân Quỳnh, Thúy Vân, Hồ Bích Trâm, Thân Thúy Hà… cũng đồng loạt phát động tinh thần mua dưa hấu ủng hộ bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Để hỗ trợ người nông dân, nhiều sao Việt tham gia chiến dịch ‘giải cứu’ dưa hấu – Ảnh: FB Hành động mang đầy tính nhân văn này của loạt nghệ sĩ Việt đã nhận về “cơn mưa” lời khen từ khán giả.

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