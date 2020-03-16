Bị dân mạng vào xin tiền sửa mũi, Thủy Tiên phản ứng ra sao?

Hậu trường 16/03/2020 14:25

Một tài khoản mạng xã hội gửi tin nhắn đến ca sĩ Thủy Tiên xin cô cho tiền đi sửa mũi. Khi nhận được tin nhắn này, bà xã Công Vinh chỉ biết cười.

Những ngày qua, ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ người dân miền Tây bị hạn mặn. Sau 39 giờ kêu gọi, nữ ca sĩ đã nhận được hơn 6 tỷ đồng từ các mạnh thường quân. Hành động của bà xã Công Vinh nhận được sự hưởng ứng và nể phục của mọi người.

Thế nhưng, trong lúc cô đang bận rộn với các hoạt động thiện nguyện thì bất ngờ nhận được tin nhắn xin tiền của dân mạng. Cô viết: "Có nên chuyển hướng sang từ thiện giúp đồng bào mình đi sửa mũi không ta. Đọc inbox xong mình cảm thấy sao cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được vậy? Nửa đêm check inbox cười muốn sảng luôn á".

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Thủy Tiên đến tận nơi khảo sát tình trạng hạn mặn để lắp đặt máy lọc nước - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chụp màn hình tin nhắn xin tiền sửa mũi của một dân mạng với nội dung: "Mình tên Kim Anh, mình làm ruộng, mình ở Bạc Liêu, mình thấy bạn làm từ thiện nhiều rồi. Mình ham sửa mũi lâu rồi nhưng không có tiền. Bạn có thể cho mình xin ít tiền sửa mũi được không. Bạn mà cho mình, mình sẽ nhớ mãi điều này đến hết cuộc đời".

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Một dân mạng nhắn xin tiền Thủy Tiên để sửa mũi vì thấy cô hay làm từ thiện - Ảnh: FB

Đọc được tin nhắn này giữa đêm, Thủy Tiên chỉ biết cười. Dưới bài viết, cư dân mạng thích thú để lại bình luận chọc ghẹo nữ ca sĩ: "Chị cũng tên Kim Anh đấy và chị cũng muốn sửa mũi, Thủy Tiên ủng hộ chị ít nha!"; "Chị ơi em ăn nhiều giờ nọng cằm nhiều quá, chị giúp em"; "Ủa chị ơi, em cũng cảm thấy mũi mình hơi thấp, mặt em hơi bự"... Bên cạnh đó, nhiều người gửi lời cảm ơn trước việc làm ý nghĩa của nữ ca sĩ và khuyên cô giữ gìn sức khỏe.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên vợ Công Vinh

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