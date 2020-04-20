Con nuôi danh hài Hoài Linh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não, gãy xương hàm

Hậu trường 20/04/2020 14:48

Con nuôi Hoài Linh - ca sĩ Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông và đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Theo một số thông tin được đăng tải, ca sĩ Cao Hữu Thiên - con nuôi Hoài Linh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối qua (19/4). Hiện anh đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Hữu Thiên bị thương khá nặng và được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, bể xương gò má, gãy xương hàm.

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Hình ảnh hiếm hoi danh hài Hoài Linh chụp cùng con trai nuôi Hữu Thiên - Ảnh: Internet

Hiện con trai nuôi của danh hài Hoài Linh đã qua cơn nguy kịch, nhận biết được mọi người. Đến sáng 20/4, sức khỏe của nam ca sĩ vẫn còn rất yếu, mặt, má và cằm còn nhiều vết bầm tím, sưng tấy.

Thông tin Cao Hữu Thiên gặp tai nạn thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nhiều người gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc nam ca sĩ trẻ sớm hồi phục.

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Cao Hữu Thiên trong một chương trình về âm nhạc vào năm 2014. Đến hiện tại, anh vẫn là một gương mặt khá xa lạ với khán giả - Ảnh: Internet

Cao Hữu Thiên xuất thân là một người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen. Vì đam mê âm nhạc, anh quyết theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Năm 2014, chàng ca sĩ trẻ được khán giả biết đến với tư cách là con trai nuôi Hoài Linh khi tham gia chương trình "Gương mặt thân quen" đêm chung kết.

Khác với Hoài Lâm được cha nuôi định hướng theo dòng nhạc quê hương, Hữu Thiên theo đuổi con đường nhạc trẻ. Tuy nhiên đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa gặt hái được những thành quả như mong đợi trên thị trường âm nhạc Việt.

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