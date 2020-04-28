Cách đây không lâu, cư dân mạng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Cao Hữu Thiên – con nuôi Hoài Linh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Mới đây, nam danh hài lại tiếp tục nhận phải tin buồn khi một người thân thiết với gia đình anh vừa qua đời.

Cụ thể, danh hài Hoài Linh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Vừa nghe tin bác đã được Chúa gọi rời khỏi thế gian về với Chúa. Những đau đớn nay đã khép lại, cõi tạm trần gian bác đã hoàn thành sứ mệnh, thân xác từ cát bụi trả về cho cát bụi. “Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”. Cám ơn bác đã luôn là nguồn động viên và là người ân nhân lớn của gia đình con…