Sau thông tin con trai nuôi bị tai nạn giao thông, danh hài Hoài Linh lại tiếp tục gặp chuyện buồn

Hậu trường 28/04/2020 15:54

Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Hoài Linh không giấu được sự đau xót trước sự ra đi của người ân nhân lớn đối với gia đình.

Cách đây không lâu, cư dân mạng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Cao Hữu Thiên – con nuôi Hoài Linh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Mới đây, nam danh hài lại tiếp tục nhận phải tin buồn khi một người thân thiết với gia đình anh vừa qua đời.

Cụ thể, danh hài Hoài Linh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Vừa nghe tin bác đã được Chúa gọi rời khỏi thế gian về với Chúa. Những đau đớn nay đã khép lại, cõi tạm trần gian bác đã hoàn thành sứ mệnh, thân xác từ cát bụi trả về cho cát bụi. “Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”. Cám ơn bác đã luôn là nguồn động viên và là người ân nhân lớn của gia đình con…

Thành kính phân ưu cùng bác trai, anh, chị, em và tang quyến. Tạm biệt bác. Nhớ mãi nụ cười hiền dịu của bác”.

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Hoài Linh đau xót cho biết ân nhân của gia đình vừa qua đời - Ảnh: FB

Được biết, người bác vừa qua đời mà Hoài Linh nhắc đến chính là ân nhân gắn bó suốt 60 năm qua với bố mẹ nam danh hài. Khoảng thời gian mới đặt chân lên đất Mỹ, bà là người quan tâm, lo lắng và giúp đỡ rất nhiều cho gia đình nam nghệ sĩ. Chính vì vậy, Hoài Linh xem người bác này chẳng khác gì ruột thịt và vô cùng đau xót khi nhận được tin bà qua đời.

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Những hình ảnh về ân nhân của gia đình Hoài Linh – Ảnh: Internet

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chia buồn đến Hoài Linh và mong nam nghệ sĩ cố nén đau thương, giữ gìn sức khỏe: “Xin chia buồn cùng anh và gia đình”, “Chú Linh ráng giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn ạ”, “Xin thành kính phân ưu cùng gia đình của bác”…

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình sức khỏe của con nuôi danh hài Hoài Linh giờ ra sao?

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình sức khỏe của con nuôi danh hài Hoài Linh giờ ra sao?

Hiện tại, ca sĩ Cao Hữu Thiên - con nuôi Hoài Linh đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu nhưng chưa thể trò chuyện.

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Từ khóa:   con nuôi Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh Hoài Linh

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