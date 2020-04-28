Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Hoài Linh không giấu được sự đau xót trước sự ra đi của người ân nhân lớn đối với gia đình.
- Con nuôi danh hài Hoài Linh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não, gãy xương hàm
- Mẹ Hoài Linh đàn hát đầy chất nghệ sĩ cùng Chí Tài, dân mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp của bà ở tuổi 82
Cách đây không lâu, cư dân mạng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Cao Hữu Thiên – con nuôi Hoài Linh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Mới đây, nam danh hài lại tiếp tục nhận phải tin buồn khi một người thân thiết với gia đình anh vừa qua đời.
Cụ thể, danh hài Hoài Linh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Vừa nghe tin bác đã được Chúa gọi rời khỏi thế gian về với Chúa. Những đau đớn nay đã khép lại, cõi tạm trần gian bác đã hoàn thành sứ mệnh, thân xác từ cát bụi trả về cho cát bụi. “Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”. Cám ơn bác đã luôn là nguồn động viên và là người ân nhân lớn của gia đình con…
Thành kính phân ưu cùng bác trai, anh, chị, em và tang quyến. Tạm biệt bác. Nhớ mãi nụ cười hiền dịu của bác”.
Được biết, người bác vừa qua đời mà Hoài Linh nhắc đến chính là ân nhân gắn bó suốt 60 năm qua với bố mẹ nam danh hài. Khoảng thời gian mới đặt chân lên đất Mỹ, bà là người quan tâm, lo lắng và giúp đỡ rất nhiều cho gia đình nam nghệ sĩ. Chính vì vậy, Hoài Linh xem người bác này chẳng khác gì ruột thịt và vô cùng đau xót khi nhận được tin bà qua đời.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chia buồn đến Hoài Linh và mong nam nghệ sĩ cố nén đau thương, giữ gìn sức khỏe: “Xin chia buồn cùng anh và gia đình”, “Chú Linh ráng giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn ạ”, “Xin thành kính phân ưu cùng gia đình của bác”…