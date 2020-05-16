Vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi tại Mỹ khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc phải mất từ 6 đến 8 tháng để bình phục. Anh cũng là người không cho công khai ảnh của nữ ca sĩ sau tai nạn vì sợ cô bị ảnh hưởng tinh thần.

Nhiều người lo lắng khi hay tin Hồng Ngọc bị bỏng nặng tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của Hồng Ngọc đã dần ổn định. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, quan tâm cô suốt thời gian qua. Dù phải chịu nhiều đau đớn nhưng nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và không ngừng trấn an khán giả.