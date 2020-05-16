Sau một tuần gặp tai nạn nổ nồi xông hơi và bị bỏng nặng, nữ ca sĩ Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh đầu tiên lên mạng xã hội.
- Chia sẻ đầu tiên của ca sĩ Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, tiết lộ tình trạng hiện tại
- Tin mới nhất về tình trạng của ca sĩ Hồng Ngọc, bỏng rất nặng mất khoảng 6 - 8 tháng mới hồi phục
Vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi tại Mỹ khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc phải mất từ 6 đến 8 tháng để bình phục. Anh cũng là người không cho công khai ảnh của nữ ca sĩ sau tai nạn vì sợ cô bị ảnh hưởng tinh thần.
Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của Hồng Ngọc đã dần ổn định. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, quan tâm cô suốt thời gian qua. Dù phải chịu nhiều đau đớn nhưng nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và không ngừng trấn an khán giả.
Cách đây ít giờ, Hồng Ngọc cũng đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau khi bị bỏng lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cả tuần nay các con phải ngủ riêng với bố, không được đụng chạm vì mẹ đau. Mẹ thèm được ôm em mà không được. Sáng thức dậy tự nhiên thấy em chui vào nằm trên mẹ. Thương em quá đi mất, nên giờ mẹ cũng không còn thấy đau”.
Qua hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ dùng icon che đi phần mặt nhưng có thể thấy cô phải băng bó khắp ngực, cổ và tay. Nằm bên cô là cậu con trai nhỏ sau nhiều ngày xa mẹ do tai nạn.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đều không giấu được sự xót xa trước tình cảnh của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó là những bình luận động viên, an ủi mong Hồng Ngọc sớm bình phục: “Chị ơi mạnh mẽ lên, mau khỏe chị nhé”, “Nhìn đau lòng quá chị ơi”, “Nhìn hình rớt nước mắt”, “Thương lắm! Cố gắng mau chóng bình phục để còn tiếp tục mọi việc nha người ơi!”, “Thương quá. Chúc em sớm bình phục nghen”…