Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau tai nạn bỏng nặng, người quấn đầy băng khiến ai nấy đều xót xa

Hậu trường 16/05/2020 13:21

Sau một tuần gặp tai nạn nổ nồi xông hơi và bị bỏng nặng, nữ ca sĩ Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh đầu tiên lên mạng xã hội.

Vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi tại Mỹ khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc phải mất từ 6 đến 8 tháng để bình phục. Anh cũng là người không cho công khai ảnh của nữ ca sĩ sau tai nạn vì sợ cô bị ảnh hưởng tinh thần.

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Nhiều người lo lắng khi hay tin Hồng Ngọc bị bỏng nặng tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của Hồng Ngọc đã dần ổn định. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, quan tâm cô suốt thời gian qua. Dù phải chịu nhiều đau đớn nhưng nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và không ngừng trấn an khán giả.

Cách đây ít giờ, Hồng Ngọc cũng đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau khi bị bỏng lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cả tuần nay các con phải ngủ riêng với bố, không được đụng chạm vì mẹ đau. Mẹ thèm được ôm em mà không được. Sáng thức dậy tự nhiên thấy em chui vào nằm trên mẹ. Thương em quá đi mất, nên giờ mẹ cũng không còn thấy đau”.

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Bài đăng của Hồng Ngọc - Ảnh: FB
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Hình ảnh đầu tiên của cô sau tai nạn - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ dùng icon che đi phần mặt nhưng có thể thấy cô phải băng bó khắp ngực, cổ và tay. Nằm bên cô là cậu con trai nhỏ sau nhiều ngày xa mẹ do tai nạn.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đều không giấu được sự xót xa trước tình cảnh của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó là những bình luận động viên, an ủi mong Hồng Ngọc sớm bình phục: “Chị ơi mạnh mẽ lên, mau khỏe chị nhé”, “Nhìn đau lòng quá chị ơi”, “Nhìn hình rớt nước mắt”, “Thương lắm! Cố gắng mau chóng bình phục để còn tiếp tục mọi việc nha người ơi!”, “Thương quá. Chúc em sớm bình phục nghen”…

Sau 1 tuần gặp tai nạn bỏng nặng, nữ ca sĩ Hồng Ngọc gây xúc động với dòng trạng thái mới nhất

Sau 1 tuần gặp tai nạn bỏng nặng, nữ ca sĩ Hồng Ngọc gây xúc động với dòng trạng thái mới nhất

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

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