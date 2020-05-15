Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Ngày 8/5, ca sĩ Hồng Ngọc không may gặp tai nạn nổ nồi xông hơi tại Mỹ khiến cô bị bỏng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã vô cùng lo lắng.

Nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi - Ảnh: Internet

Sau 1 tuần điều trị, cách đây ít phút, Hồng Ngọc đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân:

“Đúng một tuần trôi qua khi biến cố đến với mình.

Quá nhiều sự hỏi thăm chia sẻ và động viên, và hôm nay Ngọc đã xem rồi đọc hết những tin nhắn và comments của mọi người thật sự không cầm được nước mắt, mọi người thương Ngọc quá…

Ngọc biết nhờ những lời cầu nguyện của mọi người mà Ngọc đã vượt qua, trân trọng lắm, trân quý lắm, xin phép cho Ngọc ít thời gian khi Ngọc khỏe hơn Ngọc sẽ trả lời hết những tin nhắn và comments của mọi người nha. Thương quý và trân trọng”.

Bài chia sẻ xúc động của Hồng Ngọc - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Hồng Ngọc, cô cho biết bản thân rất xúc động vì được mọi người yêu thương, quan tâm trong suốt khoảng thời gian qua. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ không quên trấn an mọi người rằng tình hình sức khỏe của cô đã ổn định: “Hiện giờ Ngọc đã khá hơn rất nhiều và cần thêm thời gian để da hoàn toàn hồi phục, mọi người yên tâm nhé”.

Có thể thấy, dù gặp phải tai nạn nghiêm trọng nhưng Hồng Ngọc luôn giữ tinh thần lạc quan. Hiện tại, mọi hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ tại Mỹ buộc phải tạm dừng để chờ cô hồi phục.

Một số bình luận từ bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong Hồng Ngọc sẽ sớm hồi phục hoàn toàn và trở lại với âm nhạc: “Thương lắm. Mong chị sớm khỏe lại để hát cho đời”, “Chúc em mau sớm bình phục, da dẻ sớm lành, đẹp lại như xưa em nhé”, “Ráng giữ sức khỏe và mau hồi phục nhé bạn mình ơi”…

Chia sẻ đầu tiên của ca sĩ Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, tiết lộ tình trạng hiện tại Ca sĩ Hồng Ngọc đã có động thái đầu tiên sau khi bị bỏng vì nổ nồi xông hơi. Cô gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm mình những ngày qua.

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