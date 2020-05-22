Thêm ảnh cận mặt của Hồng Ngọc sau khi bị bỏng nặng, tình trạng hồi phục nhanh

Hậu trường 22/05/2020 13:41

Trước tình cảm thương mến của bạn bè và khán giả, ca sĩ Hồng Ngọc liên tục cập nhật tình trạng sức khỏe để trấn an mọi người.

Nhiều ngày qua, mọi người vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ca sĩ Hồng Ngọc sau khi nghe tin cô bị bỏng vì nổ nồi xông hơi tại Mỹ. Được biết, bà mẹ ba con bị thương nặng, dự kiến phải mất 6 - 8 tháng mới hoàn toàn bình phục.

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Bức ảnh Hồng Ngọc nằm trên giường và nhiều nơi trên cơ thể như mặt, cổ, ngực, tay và chân băng bó gây xót xa - Ảnh: FB
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Một hình ảnh khác được cô chia sẻ ít ngày trước - Ảnh: FB

Sau hơn 10 ngày xảy ra tai nạn, hiện cô đã về nhà tịnh dưỡng và được ông xã chăm sóc tận tình. Qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, vết bỏng của Hồng Ngọc đang hồi phục rất tốt và bắt đầu thay da. Ít giờ trước, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" vừa đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Cô cũng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại để mọi người an tâm.

Hồng Ngọc viết: "Gần hai tuần không được vào bếp, giờ thì chỉ được cắt trái cây cho con thôi, vậy là vui lắm lắm rồi. Bình an là trên hết nha mọi người".

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Tuy chưa được vào bếp vì vết thương còn đau, nhưng cô vui vì được ngắm các con ăn - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều bạn bè và người hâm mộ vui mừng khi thấy tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định.

Hồng Ngọc nhận được nhiều lời chúc sức khỏe của mọi người: "Thấy chị khỏe lên nhiều em cũng thấy vui, thương chị và các con", "Nhanh chóng bình phục em nhé", "Em nhìn thấy được vết phỏng dưới cằm chị. Chị cố gắng lên", "Mong chị mau khoẻ lại, xinh tươi như trước nhé"...

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