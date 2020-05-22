Khoe ảnh mới đến người hâm mộ, Hoài Linh khiến ai nấy đều giật mình vì nhan sắc trẻ trung đến khó tin

Hậu trường 22/05/2020 10:22

Bức ảnh “hack tuổi” trên trang Facebook cá nhân của danh hài Hoài Linh nhanh chóng thu hút hơn 70 nghìn lượt thích từ khán giả.

Vốn là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng danh hài Hoài Linh luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ trước lối sống đầy giản dị của mình.

Không ít lần nam nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng với những bộ trang phục chẳng mấy cầu kỳ như áo bà ba, áo thun, quần tây, dép lào… Chính hình ảnh mộc mạc, gần gũi này của Hoài Linh đã chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả.

danh hai hoai linh 1
Hình ảnh quen thuộc của nam danh hài - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Hoài Linh bất ngờ “thả thính” người hâm mộ với bức ảnh “hack tuổi” kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Ai ghép hình tui mà như 20 - 23 tuổi vậy trời? Năm nay tui mới 17 thôi mà”.

danh hai hoai linh 2
Bức ảnh khiến khán giả thích thú của Hoài Linh - Ảnh: FB

Qua bức ảnh được chia sẻ, nam danh hài diện phong cách Hàn Quốc cực sành điệu, gương mặt tươi cười rạng rỡ và trông vô cùng trẻ trung. Ngay lập tức, bức ảnh này của Hoài Linh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 70 nghìn lượt yêu thích và gần 1 nghìn lượt bình luận.

Dù ai nấy đều dễ dàng nhận ra đây là bức ảnh ghép nhưng vẫn không khỏi bật cười thích thú trước hình ảnh đầy mới lạ này của Hoài Linh: “Giống trai Hàn lắm bố ơi”, “Chắc chắn là hình không chỉnh sửa chú nhỉ”, “Nhìn anh cũng giống hot boy lắm chứ bộ”, “Anh Bốn đẹp trai quá”, “Chú ơi tính ra chú mà để kiểu tóc này nhìn hợp lắm luôn”…

danh hai hoai linh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Khoảng thời gian gần đây, Hoài Linh không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước nhưng có thể thấy, sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ chưa từng hạ nhiệt.

Con trai ruột chưa bao giờ làm danh hài Hoài Linh thất vọng là ai?

Con trai ruột chưa bao giờ làm danh hài Hoài Linh thất vọng là ai?

Trong những lần chia sẻ hiếm hoi, Hoài Linh từng bày tỏ niềm tự hào về cậu con trai đầu giỏi giang, ngoan ngoãn của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh cuộc sống sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 25 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 44 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026