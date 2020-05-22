Khoe ảnh mới đến người hâm mộ, Hoài Linh khiến ai nấy đều giật mình vì nhan sắc trẻ trung đến khó tin

Bức ảnh “hack tuổi” trên trang Facebook cá nhân của danh hài Hoài Linh nhanh chóng thu hút hơn 70 nghìn lượt thích từ khán giả.

Vốn là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng danh hài Hoài Linh luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ trước lối sống đầy giản dị của mình.

Không ít lần nam nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng với những bộ trang phục chẳng mấy cầu kỳ như áo bà ba, áo thun, quần tây, dép lào… Chính hình ảnh mộc mạc, gần gũi này của Hoài Linh đã chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Hình ảnh quen thuộc của nam danh hài - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Hoài Linh bất ngờ “thả thính” người hâm mộ với bức ảnh “hack tuổi” kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Ai ghép hình tui mà như 20 - 23 tuổi vậy trời? Năm nay tui mới 17 thôi mà”.

Bức ảnh khiến khán giả thích thú của Hoài Linh - Ảnh: FB

Qua bức ảnh được chia sẻ, nam danh hài diện phong cách Hàn Quốc cực sành điệu, gương mặt tươi cười rạng rỡ và trông vô cùng trẻ trung. Ngay lập tức, bức ảnh này của Hoài Linh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 70 nghìn lượt yêu thích và gần 1 nghìn lượt bình luận.

Dù ai nấy đều dễ dàng nhận ra đây là bức ảnh ghép nhưng vẫn không khỏi bật cười thích thú trước hình ảnh đầy mới lạ này của Hoài Linh: “Giống trai Hàn lắm bố ơi”, “Chắc chắn là hình không chỉnh sửa chú nhỉ”, “Nhìn anh cũng giống hot boy lắm chứ bộ”, “Anh Bốn đẹp trai quá”, “Chú ơi tính ra chú mà để kiểu tóc này nhìn hợp lắm luôn”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Khoảng thời gian gần đây, Hoài Linh không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước nhưng có thể thấy, sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ chưa từng hạ nhiệt.

Con trai ruột chưa bao giờ làm danh hài Hoài Linh thất vọng là ai? Trong những lần chia sẻ hiếm hoi, Hoài Linh từng bày tỏ niềm tự hào về cậu con trai đầu giỏi giang, ngoan ngoãn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-moi-den-nguoi-ham-mo-hoai-linh-khien-ai-nay-deu-giat-minh-vi-nhan-sac-tre-trung-den-kho-tin-359322.html