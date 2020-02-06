Tự cảm thấy 'đời này vùi dập mình vô cùng', vợ Hoài Lâm mạnh mẽ vượt qua nhờ hai con

Hậu trường 06/02/2020 16:26

Nhiều lúc Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm cảm thấy chán nản vì cuộc sống quá nhiều thử thách với mình. Nhưng nhờ có hai con, cuộc sống của cô đã vui vẻ hơn.

Chuyện tình cảm của Hoài LâmBảo Ngọc luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Sau những thị phi, đôi "trai tài gái sắc" vẫn ở bên nhau và cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện họ đã có hai cô con gái xinh xắn là bé Gà Gà và Cún Cún. Hoài Lâm cũng hoạt động nghệ thuật trở lại sau thời gian vắng bóng.

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Giữa năm 2019, Hoài Lâm trở lại showbiz và xác nhận chuyện đã kết hôn, có 2 con - Ảnh: FB

Kể từ khi sinh con, vợ Hoài Lâm dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Bên cạnh đó, cô còn làm quản lý cho ông xã và kinh doanh riêng. Trước áp lực của cuộc sống, Bảo Ngọc thỉnh thoảng cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Tuy nhiên nhờ có các con, cô đã lấy lại tinh thần tiếp tục cố gắng.

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Khoảnh khắc đời thường đáng yêu của bà xã Hoài Lâm - Ảnh: FB

Mới đây, Bảo Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân: "Có những ngày mẹ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tự cảm thấy đời này vùi dập mình vô cùng, nếu không có 2 em, mẹ chẳng bao giờ mạnh mẽ được như thế, chẳng bao giờ vượt qua được nhiều thứ đến thế".

Vì tuổi thơ của mình không trọn vẹn, cô muốn làm những điều tốt nhất cho hai thiên thần nhỏ: "Mẹ không biết mình cố gắng được đến đâu, nhưng mẹ sẽ luôn cố, luôn mang những gì tốt nhất đến cho 2 em, cho 2 em lớn lên đúng với lứa tuổi, và được hưởng trọn đúng tuổi thơ của mình, thứ mà mẹ không có!

Yêu 2 em thật nhiều, 2 em sẽ không phải cám ơn mẹ đã sinh ra, mẹ mới là người cám ơn 2 em, cám ơn 2 em đã đến bên mẹ!", vợ Hoài Lâm xúc động viết.

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Bảo Ngọc trẻ trung, xinh đẹp dù đã là 'gái 2 con' - Ảnh: FB

Dòng tâm sự xúc động của bà mẹ trẻ nhận được sự quan tâm và đồng cảm của mọi người. Dân mạng để lại vô số bình luận động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến tổ ấm của Hoài Lâm và Bảo Ngọc.

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Từ khóa:   Bảo Ngọc Hoài Lâm và Bảo Ngọc Hoài Lâm

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