Chồng bị chê trách bỏ rơi con ngày Tết, vợ Hoài Lâm gay gắt đáp trả

Hậu trường 29/01/2020 18:02

Việc ca sĩ Hoài Lâm không xuất hiện trong những hình ảnh đón năm mới được Bảo Ngọc đăng tải khiến anh bị anti-fan mỉa mai, chê trách.

Ít tháng trở lại đây, mọi người không còn thấy Bảo Ngọc khoe ảnh bên ca sĩ Hoài Lâm thường xuyên như mọi khi. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, nam ca sĩ cũng liên tục vắng mặt trong những bức ảnh của vợ. Việc này khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn chuyện tình cảm của cặp đôi đang "cơm không lành, canh không ngọt".

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Bảo Ngọc khoe ảnh đi du xuân với hai con nhưng không thấy bóng dáng ông xã Hoài Lâm - Ảnh: FB

Trên Instagram, một tài khoản mạng còn để lại bình luận chê trách con nuôi Hoài Linh: "Thấy Lâm ở quê hát hò ầm ầm thì làm gì có chuyện bận đến nỗi không về được. Kỳ quá". Không im lặng cho qua, vợ Hoài Lâm lập tức đáp trả: "Ừ Lâm kỳ quá, để mấy người nhiều chuyện có cớ nói hoài. Về sớm đi nha Lâm".

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Cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc gay gắt đáp trả - Ảnh: FB

Tiếp đó, cô còn chia sẻ lại bình luận soi mói kém duyên của anti-fan và dằn mặt cực gắt. Lư Hoàng Bảo Ngọc viết: "Mấy chị này á, hay thắc mắc chuyện gia đình người ta lắm. Đầu năm, đầu tháng vô vặn vẹo đủ các kiểu, mà không có chị nào trong mấy chị này giúp đỡ hay nuôi gia đình em được ngày nào. Mà không hiểu sao lấy đâu ra cái quyền muốn nói gì nói à?

Mà cũng thấy may mắn cho bản thân ghê. Tết nhất mấy chị không lo cho gia đình, bỏ thời gian ra mùng nào cũng để ý xem vợ chồng người ta về với nhau chưa. À chắc chưa về là có chuyện rồi, chúng nó sắp bỏ nhau rồi?

Ôi thôi may mắn cho gia đình mình vì được quan tâm quá và cười. Chúc các chị và gia đình năm mới vui vẻ, nhớ quan tâm gia đình em đều đều vậy nha. Em cảm ơn ạ. À quên, chúc mấy chị bớt hãm luôn ạ. Xin chân thành cảm ơn".

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Bé Gà Gà và Cún Cún là tên gọi thân mật của con gái Hoài Lâm - Ảnh: FB

Sau thời gian yêu đầy sóng gió, Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Giữa năm 2019, nam ca sĩ 9x trở lại hoạt động sau 2 năm tạm rời xa showbiz Việt và tiết lộ đã là chồng hợp pháp của Bảo Ngọc.

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Từ khóa:   Hoài Lâm Lư Hoàng Bảo Ngọc vợ Hoài Lâm

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