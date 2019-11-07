Vợ Hoài Lâm dằn mặt kẻ 'dạy đời' mình cách chăm con, trù ẻo vợ chồng cô sớm chia tay

Hậu trường 07/11/2019 14:59

Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm bức xúc khi bị một người quen soi mói cách chăm con và lợi dụng hình ảnh các nhóc tỳ để câu like.

Trên trang cá nhân, Lư Hoàng Bảo Ngọc tỏ thái độ bức xúc vì cuộc sống cá nhân bị soi mói, đặc biệt là hai con gái. Vợ Hoài Lâm dằn mặt kẻ này vì "ăn cắp" hình hai nhóc tỳ để câu like, trục lợi cá nhân.

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Nhân dịp sinh nhật con gái, Bảo Ngọc công khai diện mạo của bé với mọi người - Ảnh: FB

Bảo Ngọc gay gắt khi bị dạy đời cách chăm con: "Kì cục kẹo lắm. Mình không up hình con mình thì đi chôm chỉa xin xỏ đâu đó được rồi cái đi khoe lum la là có hình của con mình, xong rồi ngày đẹp trời, mình đang live bán sản phẩm, thì vô nói với mình là “nghe nói cha mẹ up hình con nhiều quá không tốt đâu” vậy cái kiểu lấy hình con người ta đi gửi lung tung thì tốt hơn không ạ.

Thà mình tự up hình con mình để ai yêu thương tụi nhỏ thật sự có thể save về làm kỷ niệm, chứ cái kiểu 2 mặt rồi đem hình con mình đi làm công cụ câu like câu uy tín thì mình không để tồn tại đâu ạ".

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Cô bức xúc khi bị một người chưa có gia đình lên án cách nuôi dạy con - Ảnh: FB

Vợ ca sĩ Hoài Lâm tiếp tục cảnh cáo: "Đừng dạy người khác cách làm cha mẹ khi bản thân mình chưa có con, và cái kiểu càng vô nói không được không tốt thì mình càng muốn up nhiều hơn luôn á.

Và hình con của người ta nên người ta được toàn quyền sử dụng và quyết định nha ạ, nếu không tốt hay không nên up thì mời chị lấy chồng sinh con rồi tự tính đi ạ.

Đừng đụng chạm tới tụi nhỏ nếu cứ ngày đêm cầu cha mẹ nó chia tay, và không thật sự yêu thương tụi nó, và khi phần con trong mình nhiều hơn phần người!". 

Bảo Ngọc tiết lộ, đây là một người quen của gia đình cô, trước mặt nói tốt nhưng sau lưng lại đi bịa chuyện nói xấu. 

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Sau gần 2 năm tạm rời xa showbiz Việt, Hoài Lâm đã bắt đầu ca hát trở lại - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người để lại bình luận đồng cảm với bà xã Hoài Lâm. Cư dân mạng cũng khuyên cô không nên vì những người không tốt mà ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống.

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Từ khóa:   Hoài Lâm bà xã Hoài Lâm Lư Hoàng Bảo Ngọc

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