Hiếm lắm vợ chồng Hoài Lâm mới khoe ảnh gia đình 4 thành viên, đủ mặt hai con gái

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ ca sĩ Hoài Lâm khoe ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình lên mạng xã hội.

Mới đây, Lư Hoàng Bảo Ngọc chia sẻ ảnh cùng ông xã đến trường mừng sinh nhật con gái cưng - bé Gà Gà. Ngay lập tức khoảnh khắc gia đình đầy đủ 4 thành viên nhà ca sĩ Hoài Lâm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cùng những lời chúc phúc từ cư dân mạng. Bởi đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai ảnh gia đình, có cả hai "công chúa" xinh xắn lên mạng xã hội.

Vợ chồng Hoài Lâm tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh: FB



Đây là lần hiếm hoi cặp đôi công khai diện mạo hai con gái trong cùng một khung hình - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, vợ Hoài Lâm đã chia sẻ clip xúc động nhân dịp sinh nhật bé Cún Cún - một trong hai cô con gái của cặp đôi. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Ngọc công khai vẻ mũm mĩm của "tiểu công chúa".

Gương mặt kháu khỉnh của nhóc tỳ nhà nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FB

Chuyện tình của Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng vấp phải sự phản đối rất lớn từ gia đình và cộng đồng mạng. Khi công khai tình cảm, con nuôi Hoài Linh nhận về nhiều lời chỉ trích của người hâm mộ vì cho rằng mải yêu đương và bỏ bê sự nghiệp.

Sau thông tin bị cha nuôi từ mặt, Hoài Lâm đứng chung sân khấu với Hoài Linh ngày tái xuất - Ảnh: FB

Đầu năm 2018, Hoài Lâm bất ngờ thông báo sẽ tạm rời xa làng giải trí Việt 2 năm. Sau thời gian vắng bóng, giữa năm 2019, quán quân Gương mặt thân quen 2014 bắt đầu hoạt động trở lại. Tháng 7 vừa qua, Hoài Lâm công khai chuyện đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc và có với nhau hai cô con gái xinh xắn.

Vợ Hoài Lâm dằn mặt kẻ 'dạy đời' mình cách chăm con, trù ẻo vợ chồng cô sớm chia tay Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm bức xúc khi bị một người quen soi mói cách chăm con và lợi dụng hình ảnh các nhóc tỳ để câu like.

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