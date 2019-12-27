Thông báo ngừng ca hát, Hoài Lâm khiến fan lo lắng khi tiết lộ: ‘Sức khỏe Lâm thời gian gần đây yếu đi trông thấy’

Hậu trường 27/12/2019 17:23

Dòng trạng thái mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm trên trang cá nhân đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh.

Tháng 7/2019, con nuôi Hoài Linh - nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ quay lại làng giải trí sau 1 năm tạm ngừng sự nghiệp ca hát. Dù phải đối mặt với nhiều thị phi, sóng gió nhưng Hoài Lâm vẫn chọn cách làm lại từ đầu nhờ sự ủng hộ của gia đình và người hâm mộ.

ca si hoai lam 1
Hoài Lâm quay trở lại làng giải trí sau nhiều ồn ào, thị phi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Như phút ban đầu” bất ngờ đưa ra thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Theo đó, lý do là vì sức khỏe của Hoài Lâm đang không ổn định. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn gặp những vấn đề về tâm lý khiến anh lo sợ khi đứng trên sân khấu.

Nam ca sĩ viết: “Sức khỏe Lâm thời gian gần đây yếu đi trông thấy, bản thân mình cũng nhận ra tâm lí ngày càng nặng nề, sợ phải bước lên sân khấu, sợ ánh hào quang kia… Bản thân Lâm sợ không hát hay để các khán giả buồn”.

ca si hoai lam 2
Bài đăng của Hoài Lâm - Ảnh: FB

Trong bài chia sẻ của mình, Hoài Lâm không giấu được sự tiếc nuối về hào quang quá khứ: “Rồi ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn vấp ngã, có nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối bởi thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ đi nhiều thứ của thanh xuân này.

Hoài Lâm cũng vậy, đã từng đứng ở một vị trí mà nhiều người mong muốn, được nhiều người yêu thương ủng hộ nhưng rồi vì bản thân chưa tốt, hành động và suy nghĩ chưa đúng đã khiến mọi thứ đi xa hơn”.

Cuối bài viết, Hoài Lâm hứa sẽ sớm quay trở lại khi sức khỏe, giọng hát và sự tự tin đã ổn định. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dõi theo anh trong thời gian qua.

Được biết, đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm nói về nguyên nhân rời xa ánh đèn sân khấu.

ca si hoai lam 3
Nhiều khán giả tiếc nuối cho một tài năng của âm nhạc Việt - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nam ca sĩ, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Vẫn có rất nhiều người mến mộ âm nhạc và chất giọng của anh! Hãy vì những người yêu thương mình mà cố gắng nè”, “Chỉ cần Lâm còn hát, những người yêu Lâm sẽ còn nghe”, “Chúc em luôn mạnh khỏe hãy cố gắng lên em nhé”…

Hiếm lắm vợ chồng Hoài Lâm mới khoe ảnh gia đình 4 thành viên, đủ mặt hai con gái

Hiếm lắm vợ chồng Hoài Lâm mới khoe ảnh gia đình 4 thành viên, đủ mặt hai con gái

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ ca sĩ Hoài Lâm khoe ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình lên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm sao Việt con nuôi Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026