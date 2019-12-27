Thông báo ngừng ca hát, Hoài Lâm khiến fan lo lắng khi tiết lộ: ‘Sức khỏe Lâm thời gian gần đây yếu đi trông thấy’

Dòng trạng thái mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm trên trang cá nhân đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh.

Tháng 7/2019, con nuôi Hoài Linh - nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ quay lại làng giải trí sau 1 năm tạm ngừng sự nghiệp ca hát. Dù phải đối mặt với nhiều thị phi, sóng gió nhưng Hoài Lâm vẫn chọn cách làm lại từ đầu nhờ sự ủng hộ của gia đình và người hâm mộ. Hoài Lâm quay trở lại làng giải trí sau nhiều ồn ào, thị phi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Như phút ban đầu” bất ngờ đưa ra thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Theo đó, lý do là vì sức khỏe của Hoài Lâm đang không ổn định. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn gặp những vấn đề về tâm lý khiến anh lo sợ khi đứng trên sân khấu.

Nam ca sĩ viết: “Sức khỏe Lâm thời gian gần đây yếu đi trông thấy, bản thân mình cũng nhận ra tâm lí ngày càng nặng nề, sợ phải bước lên sân khấu, sợ ánh hào quang kia… Bản thân Lâm sợ không hát hay để các khán giả buồn”. Bài đăng của Hoài Lâm - Ảnh: FB Trong bài chia sẻ của mình, Hoài Lâm không giấu được sự tiếc nuối về hào quang quá khứ: “Rồi ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn vấp ngã, có nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối bởi thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ đi nhiều thứ của thanh xuân này.

Hoài Lâm cũng vậy, đã từng đứng ở một vị trí mà nhiều người mong muốn, được nhiều người yêu thương ủng hộ nhưng rồi vì bản thân chưa tốt, hành động và suy nghĩ chưa đúng đã khiến mọi thứ đi xa hơn”. Cuối bài viết, Hoài Lâm hứa sẽ sớm quay trở lại khi sức khỏe, giọng hát và sự tự tin đã ổn định. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dõi theo anh trong thời gian qua. Được biết, đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm nói về nguyên nhân rời xa ánh đèn sân khấu. Nhiều khán giả tiếc nuối cho một tài năng của âm nhạc Việt - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của nam ca sĩ, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Vẫn có rất nhiều người mến mộ âm nhạc và chất giọng của anh! Hãy vì những người yêu thương mình mà cố gắng nè”, “Chỉ cần Lâm còn hát, những người yêu Lâm sẽ còn nghe”, “Chúc em luôn mạnh khỏe hãy cố gắng lên em nhé”…

Hiếm lắm vợ chồng Hoài Lâm mới khoe ảnh gia đình 4 thành viên, đủ mặt hai con gái Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ ca sĩ Hoài Lâm khoe ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình lên mạng xã hội.

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