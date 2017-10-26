Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này

Sau khi giành giải phụ cho thí sinh có Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi và lần lượt lọt top 20 và 10, ai cũng hy vọng Huyền My sẽ tiến vào top 5 hoặc top 3.

Bước vào đêm chung kết Miss Grand 2017 tối qua, Huyền My xuất hiện với tâm thế vô cùng tự tin và vẻ ngoài xinh đẹp dù sức khỏe của cô không tốt.

Hy vọng này càng được nhen nhóm khi trong phần nói về chiến tranh – hòa bình, Huyền My đã có những lời chia sẻ đầy cảm xúc về chiến tranh Việt Nam và nhắc đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Riêng ở phần thể hiện này, Huyền My đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả nước nhà.

Tuy nhiên, top 5 Miss Grand đã không gọi tên cô. Đây là điều vô cùng đáng tiếc với Huyền My và những người đã đặt niềm tin vào đại diện của Việt Nam.

Sau khi lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể đạt thành tích như mong muốn, rất nhiều người đã chia sẻ, động viên Huyền My.

Trong đó, Á hậu Lệ Hằng đã động viên cô gái 22 tuổi với dòng trạng thái xúc động: “Mọi sự cố gắng của em đều được đông đảo khán giả Việt Nam công nhận và ủng hộ.. Chiến thắng cũng đã chạm tay em... thôi đã mệt rồi, về ngủ thật ngon nha My”.

Tuy không chạm đến chiếc vương miện danh giá của Miss Grand 2017 nhưng Huyền My đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Từ phần thi trang phục dân tộc đến bán kết và chung kết, cô luôn tỏa sáng giữa dàn thí sinh dù sức khỏe không tốt.

Những hình ảnh của Huyền My tại sân khấu Miss Grand International sẽ còn được nhiều người nhắc đến vì cô đã thực sự nỗ lực và cố gắng hết mình. Cô đã cho thấy sự trưởng thành từ khi giành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2017 và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ.