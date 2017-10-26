Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này

Hậu trường 26/10/2017 10:26

Dù trượt top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 ngay trên sân nhà, Huyền My vẫn được rất nhiều người yêu thương vì đã thể hiện quá xuất sắc trong suốt hành trình của cuộc thi.

Bước vào đêm chung kết Miss Grand 2017 tối qua, Huyền My xuất hiện với tâm thế vô cùng tự tin và vẻ ngoài xinh đẹp dù sức khỏe của cô không tốt.

Sau khi giành giải phụ cho thí sinh có Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi và lần lượt lọt top 20 và 10, ai cũng hy vọng Huyền My sẽ tiến vào top 5 hoặc top 3.

Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này - Ảnh 1
Huyền My xuất hiện tự tin tại đêm chung kết Miss Grand - Ảnh: Internet

Hy vọng này càng được nhen nhóm khi trong phần nói về chiến tranh – hòa bình, Huyền My đã có những lời chia sẻ đầy cảm xúc về chiến tranh Việt Nam và nhắc đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Riêng ở phần thể hiện này, Huyền My đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả nước nhà.

Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này - Ảnh 2
Huyền My nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Grand 2017 - Ảnh: Internet

Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này - Ảnh 3
Cô diện bộ váy mang tên “Mặt trời” rực rỡ trên sàn diễn của Miss Grand - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, top 5 Miss Grand đã không gọi tên cô. Đây là điều vô cùng đáng tiếc với Huyền My và những người đã đặt niềm tin vào đại diện của Việt Nam.

Sau khi lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể đạt thành tích như mong muốn, rất nhiều người đã chia sẻ, động viên Huyền My.

Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này - Ảnh 4
Lên tiếng xin lỗi mọi người, Huyền My nhận được rất nhiều lời động viên từ người thân và fan hâm mộ - Ảnh chụp màn hình

Trong đó, Á hậu Lệ Hằng đã động viên cô gái 22 tuổi với dòng trạng thái xúc động: “Mọi sự cố gắng của em đều được đông đảo khán giả Việt Nam công nhận và ủng hộ.. Chiến thắng cũng đã chạm tay em... thôi đã mệt rồi, về ngủ thật ngon nha My”.

Tuy không chạm đến chiếc vương miện danh giá của Miss Grand 2017 nhưng Huyền My đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Từ phần thi trang phục dân tộc đến bán kết và chung kết, cô luôn tỏa sáng giữa dàn thí sinh dù sức khỏe không tốt.

Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này - Ảnh 5
Huyền My tỏa sáng với trang phục dân tộc - Ảnh: FB Miss Grand International

Trượt top 5 Miss Grand, Huyền My vẫn được yêu thương vì loạt dấu ấn khó phai này - Ảnh 6
Huyền My vô cùng tự tin tại đêm thi bán kết - Ảnh: Internet

Những hình ảnh của Huyền My tại sân khấu Miss Grand International sẽ còn được nhiều người nhắc đến vì cô đã thực sự nỗ lực và cố gắng hết mình. Cô đã cho thấy sự trưởng thành từ khi giành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2017 và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ.

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay?

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay?

Huyền My sẽ bước vào đêm thi chung kết Miss Grand 2017 vào tối nay với tâm thế tự tin và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều hoa hậu, á hậu Việt Nam cũng như các khán giả. Với những thế mạnh hiện có, liệu người đẹp có giành được vương miện?

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