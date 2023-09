Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp?

Trong khi Mỹ Linh đã bước ra sân chơi thế giới thì Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014 lại khá im hơi lặng tiếng. Được biết hai người đẹp có khá nhiều điểm chung: từng học chung trường đại học, cùng tuổi và cả hai cũng khá quen mặt nhau khi tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ trước đó. Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh đều là hai hoa hậu có học thức và vướng vào nhiều tranh cãi về nhan sắc vào thời điểm đăng quang.

Dù có nhiều điểm chung như vậy nhưng lối sống và con đường bảo vệ chiếc vương miện của hai hoa hậu lại khác nhau. Kỳ Duyên liên tục gặp phải nhiều vụ ồn ào thị phi, ít hoạt động sôi nổi làm ảnh hưởng đến hình tượng hoa hậu Việt Nam. Còn Đỗ Mỹ Linh dường như ý thức được những sai lầm của người tiền nhiệm, cô luôn giữ gìn hình ảnh một hoa hậu sạch, đẹp từ ăn mặc đến đến cách đối nhân xử thế. Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Linh gần gũi và bình dị đã chiếm được tình cảm của công chúng.

Thay vì đánh bóng tên tuổi bởi những ồn ào không đáng có, Mỹ Linh lại ghi điểm với nét đẹp riêng, chăm chỉ thực hiện các hoạt động từ thiện. Chính điều này đã mở ra cho cô cơ hội đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss World 2017 với sự ủng hộ lớn từ phía công chúng.

Á hậu Huyền My liên tục tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới

Huyền My, đại diện của Việt Nam đang có mặt tại Miss Grand International 2017, một cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế khác. Hiện tại, Á hậu 1 Việt Nam 2014 đang được kỳ vọng tỏa sáng và đạt được nhiều thành tích nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế này.

Huyền My liên tục ghi điểm với gương mặt xinh đẹp và phong thái tự tin, đặc biệt cô cũng nhận được nhiều lợi thế khi là đại diện của nước chủ nhà. Không chỉ được quan tâm bởi khán giả trong nước mà ngay cả báo giới nước ngoài cũng đã dành nhiều lời 'có cánh' cho đại diện Việt Nam.

Tham gia một cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế, khẳng định nhan sắc Việt, Huyền My một lần nữa được đặt lên "bàn cân" so sánh với Kỳ Duyên. Cả hai người đẹp vốn bước ra từ cùng một cuộc thi. Khi chiếc vương miện cao quý nhất được trao thì những tranh cãi nhan sắc cũng bắt đầu nổ ra. Kỳ Duyên và Huyền My là hai cái tên không ít lần bị đưa ra so sánh. Cả hai cũng từng dính vào những tin đồn bất hòa, tuy nhiên sự hiểu lầm đã được xóa bỏ khi họ vẫn tay bắt mặt mừng tại các sự kiện chung.

Đáng chú ý là Kỳ Duyên và Huyền My cùng đều vướng vào những lùm xùm gây tranh cãi. Tuy nhiên, Á hậu 1 đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh bởi thái độ tích cực trong các sự kiện. Huyền My đã tạo được ấn tượng "sạch" trong suốt khoảng thời gian vừa qua trong khi Kỳ Duyên lại không ngừng khiến khán giả thất vọng. Trong nhiều sự kiện hay những hoạt động cộng đồng, Huyền My luôn được dành nhiều ưu ái hơn và tích cực hơn.

Kỳ Duyên bao giờ mới tìm được sân chơi phù hợp?

Khi những người "chị em" của mình bận rộn tại các đấu trường nhan sắc mang tầm thế giới thì Kỳ Duyên vẫn đang cố gắng xây dựng hình tượng đẹp hơn trong mắt công chúng. Có nhiều thông tin cho rằng, thời gian vừa rồi Kỳ Duyên cũng đã chủ động xin đi tham dự một cuộc thi hoa hậu lớn.

Tuy nhiên, vì những sai lầm liên tiếp mà Hoa hậu Việt Nam 2014 mắc phải trong những năm qua khiến cô mất đi cơ hội được tham dự.

Sau tất cả, giờ đây có lẽ Kỳ Duyên đã định hướng đúng đắn về con đường và công việc của mình hơn. Người đẹp cũng đang ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân sau những vấp ngã của tuổi trẻ. Đặc biệt, dù không tham dự các cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế những Kỳ Duyên cũng đã tích cực hơn trong các hoạt động showbiz.