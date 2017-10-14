Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp?

Hậu trường 14/10/2017 11:15

Trong khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam tại Miss World và Á Hậu Huyền My cũng đang tham dự Miss Grand International thì Hoa hậu Kỳ Duyên có vẻ vẫn chưa tìm được sân chơi phù hợp với mình.

Đỗ Mỹ Linh lần đầu đại diện Việt Nam tại "đấu trường nhan sắc" quốc tế

Mặc dù khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh bị chê kém sắc, "bình thường" nhưng sau một năm mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Không những ngày càng mặn mà và xinh đẹp hơn mà Mỹ Linh còn có một thân hình 'chuẩn không cần chỉnh'. Mỗi lần xuất hiện trước báo giới, Hoa hậu Việt Nam 2016 đều khiến mọi người ngạc nhiên về sự "lên hương" nhan sắc này.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 1
Nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: Internet

Đặc biệt thông tin Đỗ Mỹ Linh tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới 2017 được quan tâm rất nhiều từ phía truyền thông và công chúng. Đại diện Việt Nam bước đầu gây ấn tượng trong vòng bình chọn online của Miss World 2017 nhờ gương mặt sáng và thân hình khỏe khoắn.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 2
Mỹ Linh đại diện Việt Nam tại Miss World 2017 - Ảnh: Internet

Trong khi Mỹ Linh đã bước ra sân chơi thế giới thì Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014 lại khá im hơi lặng tiếng. Được biết hai người đẹp có khá nhiều điểm chung: từng học chung trường đại học, cùng tuổi và cả hai cũng khá quen mặt nhau khi tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ trước đó. Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh đều là hai hoa hậu có học thức và vướng vào nhiều tranh cãi về nhan sắc vào thời điểm đăng quang. 

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 3
Cả Mỹ Linh và Kỳ Duyên đều vướng phải nhiều tranh cãi nhan sắc lúc đăng quang - Ảnh: Internet

Dù có nhiều điểm chung như vậy nhưng lối sống và con đường bảo vệ chiếc vương miện của hai hoa hậu lại khác nhau. Kỳ Duyên liên tục gặp phải nhiều vụ ồn ào thị phi, ít hoạt động sôi nổi làm ảnh hưởng đến hình tượng hoa hậu Việt Nam. Còn Đỗ Mỹ Linh dường như ý thức được những sai lầm của người tiền nhiệm, cô luôn giữ gìn hình ảnh một hoa hậu sạch, đẹp từ ăn mặc đến đến cách đối nhân xử thế. Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Linh gần gũi và bình dị đã chiếm được tình cảm của công chúng.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 4
Hình ảnh “sạch, đẹp” của Mỹ Linh rất được lòng công chúng - Ảnh: Internet

Thay vì đánh bóng tên tuổi bởi những ồn ào không đáng có, Mỹ Linh lại ghi điểm với nét đẹp riêng, chăm chỉ thực hiện các hoạt động từ thiện. Chính điều này đã mở ra cho cô cơ hội đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss World 2017 với sự ủng hộ lớn từ phía công chúng.

Á hậu Huyền My liên tục tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới

Huyền My, đại diện của Việt Nam đang có mặt tại Miss Grand International 2017, một cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế khác. Hiện tại, Á hậu 1 Việt Nam 2014 đang được kỳ vọng tỏa sáng và đạt được nhiều thành tích nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế này. 

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 5
Á hậu Huyền My đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2017 - Ảnh: Internet

Huyền My liên tục ghi điểm với gương mặt xinh đẹp và phong thái tự tin, đặc biệt cô cũng nhận được nhiều lợi thế khi là đại diện của nước chủ nhà. Không chỉ được quan tâm bởi khán giả trong nước mà ngay cả báo giới nước ngoài cũng đã dành nhiều lời 'có cánh' cho đại diện Việt Nam.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 6
Nhan sắc nổi bật của Huyền My khi đứng cùng các đại diện nước bạn - Ảnh: Internet

Tham gia một cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế, khẳng định nhan sắc Việt, Huyền My một lần nữa được đặt lên "bàn cân" so sánh với Kỳ Duyên. Cả hai người đẹp vốn bước ra từ cùng một cuộc thi. Khi chiếc vương miện cao quý nhất được trao thì những tranh cãi nhan sắc cũng bắt đầu nổ ra. Kỳ Duyên và Huyền My là hai cái tên không ít lần bị đưa ra so sánh. Cả hai cũng từng dính vào những tin đồn bất hòa, tuy nhiên sự hiểu lầm đã được xóa bỏ khi họ vẫn tay bắt mặt mừng tại các sự kiện chung.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 7
Kỳ Duyên và Huyền My liên tục bị đưa lên “bàn cân” so sánh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là Kỳ Duyên và Huyền My cùng đều vướng vào những lùm xùm gây tranh cãi. Tuy nhiên, Á hậu 1 đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh bởi thái độ tích cực trong các sự kiện. Huyền My đã tạo được ấn tượng "sạch" trong suốt khoảng thời gian vừa qua trong khi Kỳ Duyên lại không ngừng khiến khán giả thất vọng. Trong nhiều sự kiện hay những hoạt động cộng đồng, Huyền My luôn được dành nhiều ưu ái hơn và tích cực hơn.

Kỳ Duyên bao giờ mới tìm được sân chơi phù hợp?

Khi những người "chị em" của mình bận rộn tại các đấu trường nhan sắc mang tầm thế giới thì Kỳ Duyên vẫn đang cố gắng xây dựng hình tượng đẹp hơn trong mắt công chúng. Có nhiều thông tin cho rằng, thời gian vừa rồi Kỳ Duyên cũng đã chủ động xin đi tham dự một cuộc thi hoa hậu lớn.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 8
Kỳ duyên dính vào lùm xùm hút thuốc gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì những sai lầm liên tiếp mà Hoa hậu Việt Nam 2014 mắc phải trong những năm qua khiến cô mất đi cơ hội được tham dự.

Mỹ Linh, Huyền My tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế, đến bao giờ Kỳ Duyên mới tìm được sân chơi phù hợp? - Ảnh 9
Giờ đây, Kỳ Duyên đang có gắng xây dựng lại hình ảnh tốt hơn - Ảnh: Internet

Sau tất cả, giờ đây có lẽ Kỳ Duyên đã định hướng đúng đắn về con đường và công việc của mình hơn. Người đẹp cũng đang ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân sau những vấp ngã của tuổi trẻ. Đặc biệt, dù không tham dự các cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế những Kỳ Duyên cũng đã tích cực hơn trong các hoạt động showbiz. 

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