Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay?

Hậu trường 25/10/2017 17:31

Huyền My sẽ bước vào đêm thi chung kết Miss Grand 2017 vào tối nay với tâm thế tự tin và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều hoa hậu, á hậu Việt Nam cũng như các khán giả. Với những thế mạnh hiện có, liệu người đẹp có giành được vương miện?

Sau gần 20 ngày tham gia giao lưu và thi đấu tại Miss Grand International 2017, Huyền My sẽ cùng các thí sinh bước vào đêm chung kết tối nay tại Phú Quốc. Cô đang được đánh giá cao tại cuộc thi sắc đẹp này với những gì đã thể hiện trong các thử thách vừa qua.

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 1
Suốt cuộc thi Miss Grand năm nay, Huyền My luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp - Ảnh: FBNV

Dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho Miss Grand, Huyền My bước vào cuộc thi này với tâm thế tự tin nhất. Không chỉ gây ấn tượng về vẻ đẹp hình thể quyến rũ, tràn đầy năng lượng, Huyền My còn nhận được cảm tình, sự ủng hộ của khán giả với phần trình diễn trang phục dân tộc.

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 2
Bộ trang phục dân tộc mà Huyền My trình diễn được đánh giá cao - Ảnh: FBNV

Chiếc áo dài Huyền My diện tại cuộc thi Miss Grand do Ngô Nhật Huy thiết kế được xếp vào một trong những bộ trang phục dân tộc ấn tượng nhất. Qua bộ trang phục này, Huyền My đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi truyền tải được nét đẹp văn hóa cung đình nói riêng và truyền thống của Việt Nam nói chung.

Không chỉ vậy, đại diện đến từ Việt Nam còn ghi điểm nhiều lần với công chúng khi có thái độ lịch thiệp, thân thiện với tư cách là đại diện nước chủ nhà. Cô đã không ít lần hỗ trợ các thi sinh khác trong cuộc thi như chỉnh sửa trang phục giúp các người đẹp khác, nắm tay sánh bước cùng Miss Grand đến từ Nam Phi khi bước trên thảm đỏ để thí sinh này tự tin hơn. Ngay cả khi bị giẫm lên váy và suýt ngã lúc trình diễn, Huyền My vẫn vô cùng bình tĩnh và nở nụ cười trấn an dành cho cả hai…

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 3

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 4
Huyền My thường xuyên ghi điểm với những cử chỉ đẹp dành cho các thí sinh khác - Ảnh: Internet

Đồng thời, suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Huyền My thường cập nhật hình ảnh hoặc video vui vẻ bên các thí sinh khác. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô đã được cải thiện rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng khiến cho niềm hy vọng của nhiều người về ngôi vị cao nhất dành cho người đẹp Việt Nam tại Miss Grand là hoàn toàn có cơ sở.

Tại đêm thi bán kết, khi trình diễn trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, Huyền My đã có màn thể hiện vô cùng tự tin và xuất sắc. Giữa rất nhiều thí sinh mắc lỗi trình diễn tại Miss Grand International 2017, những bước chân vững chắc và thần thái tươi vui của Huyền My càng khiến cô tỏa sáng hơn.

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 5

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 6
Huyền My đã tỏa sáng trong đêm thi bán kết với sự tự tin đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Miss Grand International

Tính đến thời điểm này, sự xuất sắc của Huyền My đã giúp cô lọt vào vị trí thứ 3 trong phần bình chọn online cho các người đẹp được yêu thích nhất.

Trước đêm chung kết, Huyền My đang nhận được rất nhiều lời chúc, lời cổ vũ, động viên từ các hoa hậu, á hậu, người nổi tiếng trong cả nước như Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Ngô Thanh Tú, Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Mai Phương Thúy…

Hành trình đến chung kết Miss Grand 2017 của Huyền My: Vương miện có nằm trong tầm tay? - Ảnh 7
Là một trong 3 thí sinh được yêu thích nhất, Huyền My có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng tại Miss Grand 2017 - Ảnh: Miss Grand International 2017

Với sự tự tin, những kinh nghiệm đúc kết được từ các phần thi trước cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ các khán giả nước nhà, liệu Huyền My có giành được chiếc vương miện danh giá?

Cùng đón xem Miss Grand International 2017 để cổ vũ và chờ đón kết quả từ cuộc thi nhé.

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