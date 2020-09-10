Trương Ngọc Ánh khoe thân hình gợi cảm với áo tắm, lộ vòng 1 căng đầy khó cưỡng ở tuổi U50

Trương Ngọc Ánh khiến dân mạng "bỏng mắt" với ảnh diện áo tắm mới nhất. Nhìn vào loạt ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng cô đã 44 tuổi.
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Trương Ngọc Ánh được xem là một trong những "người đẹp không tuổi" của làng giải trí Việt. Bên cạnh tài năng, nhan sắc cũng là yếu tố quan trọng giúp chân dài phim "Hương Ga" để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.
Ít giờ trước, diễn viên Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi chia sẻ ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Khoác lớp áo tắm hững hờ, bà mẹ đơn thân khoe đường cong cơ thể nuột nà. Cô còn cố tình tạo điểm nhấn khi để lộ vòng 1 nóng bỏng trước ống kính.
Bước sang tuổi 44, nhan sắc của Trương Ngọc Ánh vẫn khiến nhiều chân dài kém tuổi phải xuýt xoa. Cô khéo chăm sóc làn da căng mịn không tỳ vết cùng với đường cong cơ thể "chuẩn không cần chỉnh". Nhìn vào những hình ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng cô đã ở độ tuổi U50 và đang làm mẹ đơn thân.
Nữ diễn viên tâm sự: "Cá nhân Ánh nghĩ việc được làm phụ nữ chính là một 'đặc quyền' mà Ánh luôn rất trân trọng, vì mình có cơ hội được làm đẹp, được 'điệu', được chăm sóc cho bản thân mình một cách toàn diện để luôn rạng rỡ trong mắt người xung quanh và gia đình".
Tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên của Trương Ngọc Ánh lại gặp nhiều chông gai. Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân với Trần Bảo Sơn, cô vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới. Hiện mỹ nhân phim "Hương Ga" đang sống cùng con gái Bảo Tiên.