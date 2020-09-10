Ngân 98 khoe ảnh ôm ấp như keo bên Quang Lê, vị trí đặt tay của nam ca sĩ mới khiến CĐM 'bỏng mắt'

Bức ảnh vừa được Ngân 98 đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận chú ý. Cách tạo dáng quá thân thiết của cô bên Quang Lê tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Trên trang cá nhân, Ngân 98 vừa đăng tải bức ảnh "tình bể bình" bên ca sĩ Quang Lê. Trong ảnh, hot girl Bình Định thoải mái ôm cổ và má kề má với đàn anh. Quang Lê cũng không ngần ngại ôm eo Ngân 98. Tuy nhiên, vị trí đặt tay của giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" gần sát vòng 1 của bạn gái Lương Bằng Quang gây tranh cãi.

Bức ảnh Ngân 98 và Quang Lê ôm thân mật khiến dư luận dậy sóng - Ảnh: FB

Bức ảnh nay lập tức trở thành đề tài bàn tán nảy lửa của cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều tỏ ra khó chịu về bức ảnh trên: "Nhìn cách chụp ảnh thiếu thiện cảm ghê", "Sao Ngân 98 không biết giữ khoảnh cách vậy", "Tay thì đeo nhẫn của Lương Bằng Quang, nhưng sao ôm ấp người khác thế này", "Nhìn thấy tay ôm là không thích rồi", "Tay hư quá anh Quang Lê ơi"...

Bên cạnh đó, một dân mạng tinh ý phát hiện ra điểm lạ và "bóc phốt" Ngân 98 chỉnh ảnh đến cong loa và song sắt phía sau lưng.

Dân mạng chằm chằm nhìn vào cánh tay nhạy cảm của Quang Lê và 'bóc phốt' Ngân 98 chỉnh ảnh quá tay - Ảnh: FB

Được mệnh danh là hot girl nhiều thị phi, đây không phải lần đầu Ngân 98 gây bão mạng vì những hình ảnh nhạy cảm như vậy. Ít ngày trước, cô nàng còn livestream trực tiếp kể chuyện "chăn gối" nhạy cảm với Lương Bằng Quang. Về những bình luận chỉ trích cách ăn mặc phản cảm khoe thân quá đà, cô nàng không mấy để tâm và ngày càng táo bạo hơn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-98-khoe-anh-om-ap-nhu-keo-ben-quang-le-vi-tri-dat-tay-cua-nam-ca-si-moi-khien-cdm-bong-mat-379591.html