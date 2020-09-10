Hiếm lắm ca sĩ Phương Thanh mới khoe con gái cao lớn xinh xắn, mọi người tấm tắc 'cá tính quá'

Ít khi được mẹ cho lên sóng nên mỗi khi xuất hiện, bé Gà - con gái Phương Thanh nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải hình ảnh hiếm hoi của bé Gà lên trang cá nhân. Rất lâu rồi giọng ca "Trống vắng" mới chia sẻ ảnh con gái cưng lên mạng xã hội nên đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ mọi người. Ở góc nghiêng, con gái Phương Thanh gây ấn tượng với mũi cao, mặt tròn cùng khuôn miệng duyên.

Nữ ca sĩ khoe con gái và nhận xét: 'Nhìn là thấy nét nữ tính rồi' - Ảnh: FB

Bên cạnh bức ảnh xinh xắn của con gái năm 14 tuổi, ca sĩ Phương Thanh còn chia sẻ ảnh thuở bé của mình để mọi người chiêm ngưỡng. Cô viết: "Chị Gà 14 tuổi, em Thanh 13 tuổi".

Dưới bài viết, mọi người khen ngợi vẻ đẹp của bé Gà, đồng thời nhận xét lúc nhỏ trông nữ ca sĩ khá lỳ lợm.

Phương Thanh gây chú ý khi đăng ảnh hiếm năm 13 tuổi - Ảnh: FB

Dân mạng bày tỏ: "Khuôn mặt lỳ cá tính tạo nét riêng phá cách mọi thời đại", "Mặt bác trông... lỳ thôi rồi", "Gà cá tính quá", "Khuôn mặt cá tính hơn cả mẹ Chanh luôn", "Chị Gà thiếu nữ, Chanh thiếu nhi"... Ở phần bình luận, Phương Thanh hài hước thừa nhận: "Nhìn mặt... là biết hồi nhỏ em hay đánh nhau rồi".

Một vài hình ảnh khác được nữ ca sĩ đăng tải - Ảnh: FB

Sau hơn chục năm giấu kín, cuối năm 2016, ca sĩ Phương Thanh lần đầu khoe con gái với công chúng. Cô bé tên Bùi Hà Nghi Phương, thường được gọi là bé Gà. Giọng ca "Trống vắng" cho biết, vì muốn con gái có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác nên không công khai. Phương Thanh không muốn bé Gà bị dư luận để ý, soi mói hay bình phẩm vì mẹ là người nổi tiếng.

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