MC Lại Văn Sâm gây sốt với ảnh 30 năm trước, ngoại hình trẻ trung phong độ, điển trai như tài tử

Diện mạo của MC Lại Văn Sâm cách đây 30 năm so với hiện tại thay đổi khá nhiều. Người dẫn dắt kỳ cựu của "Ai là triệu phú" được khen trẻ trung và phong độ.

Vừa qua, làng giải trí Việt rộn ràng nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của VTV. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm đặc biệt trong ngày này.

Mới đây, MC Lại Văn Sâm xúc động chia sẻ ảnh kỷ niệm bên đồng nghiệp, 1 bức được chụp cách đây 30 năm khi mới vào nghề, 1 bức chụp gần đây để công chúng cùng chiêm ngưỡng.

MC Lại Văn Sâm chia sẻ ảnh 30 năm trước kỷ niệm sinh nhật VTV - Ảnh: FB

Nhà báo Lại Văn Sâm chiêm nghiệm ngày xưa và nay: "Cách đây 30 năm, chúng tôi cùng nhìn về tương lai của chính mình trong sự nghiệp VTV với biết bao ước mơ, hoài bão!

30 năm sau, chúng tôi vẫn cùng nhau nhìn về tương lai, nhưng không phải của chính mình, mà là của VTV, với niềm tin yêu trọn vẹn gửi tới các thế hệ kế tiếp!".

Dù đã về hưu, anh vẫn xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC, giám khảo của nhiều chương trình - Ảnh: FB

Diện mạo của MC Lại Văn Sâm cách đây 30 năm thu hút sự chú ý của mọi người. Với áo sơ mi ngắn tay đơn giản, anh tạo ấn tượng bởi sự trẻ trung và gần gũi. Thời điểm này, nam MC kỳ cựu vẫn chưa mang kính cận. Sở hữu vóc dáng cao gầy cùng gương mặt nam tính, mọi người đoán có lẽ anh đã làm trái tim bao cô gái "lỗi nhịp".

Ngoài đời, Lại Văn Sâm là người sống vui vẻ, hòa đồng và được đồng nghiệp yêu mến, kính trọng - Ảnh: FB

Dù đã về hưu nhưng MC Lại Văn Sâm vẫn là cái tên được khán giả cả nước yêu mến. Tuy không còn trẻ trung như xưa nhưng anh vẫn được khen rất phong độ. Với lối dẫn vui nhộn, hài hước nhưng không mất đi sự chuyên nghiệp, MC Lại Văn Sâm được các nhà sản xuất chương trình săn đón sau khi về hưu.

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